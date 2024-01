Wolfsburg. Zweimal musste die Stadt Wolfsburg im Vorjahr hohe Zuschüsse nachlegen, damit das Hallenbad klarkommt. Das hat nicht nur einen Grund.

Die Corona-Pandemie ist vorbei, das kulturelle Leben in Wolfsburg hat sich inzwischen erholt. Doch obwohl man meinen sollte, dass Konzert- und Kinogänger, Biergartenbesucher und andere Hallenbad-Fans auch das Angebot im städtischen Kulturzentrum nun wieder in vollen Zügen genießen, steigt der Zuschussbedarf. 2023 wurde gleich zweimal ein happiger Nachschlag fällig. Was ist da los - und was bedeutet das für das Hallenbad-Programm 2024?