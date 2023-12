Wolfsburg. In Vorsfelde liefen Gärten und Keller an einem verstopften Bachlauf voll. Anwohner beklagen die mangelnde Reinigung des Schutzgitters.

Die Nachbarn sind immer noch fassungslos – und der festen Überzeugung, dass diese Riesen-Sauerei vermeidbar gewesen wäre: Am zweiten Weihnachtstag wurden in Wolfsburg-Vorsfelde etliche Hausgrundstücke überflutet, das Hochwasser lief und drückte auch rasend schnell in die Keller. Als Hauptgrund für die folgenreiche Überschwemmung haben die Anwohner einen Bachlauf ausgemacht, der hinter den Häusern fließt und dessen Ablaufgitter unter der ICE-Trasse durch Äste, Blätter und Pflanzenschnitt zugesetzt war.