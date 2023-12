Wolfsburg. Stadtoberhaupt Dennis Weilmann sendet Weihnachts- und Neujahrsgrüße an die Wolfsburger. Er blickt zuversichtlich nach vorn.

Liebe Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen und bietet uns die Gelegenheit, zurückzublicken. Mit einem grandiosen Stadtfest haben wir in diesem Jahr den 85. Geburtstag unserer Stadt gefeiert – voller Freude, Stolz und Dankbarkeit.

Ebenfalls gefeiert haben wir die Grundsteinlegung der neuen Feuer- und Rettungswache. Dieses Großprojekt wird unseren Rettungskräften beste Möglichkeiten bieten, die Menschen dieser Stadt zu schützen. Und auch unsere Freiwilligen Wehren bekommen unsere größtmögliche Unterstützung – denn der Einsatz der Ehrenamtlichen ist unbezahlbar. Da ist es nur folgerichtig, dass wir ihnen die bestmögliche Infrastruktur zur Verfügung stellen.

Wolfsburgs OB ist stolz darauf, was 2023 in der VW-Stadt erreicht wurde

Im Baugebiet Sonnenkamp erfolgten in diesem Jahr die ersten Einzüge – und das Richtfest der eigenen Kita konnte bereits gefeiert werden. Zahlreiche weitere Bau- bzw. Sanierungsprojekte im Kita- und auch im sportlichen Bereich wurden abgeschlossen oder entscheidend vorangetrieben. Ich freue mich, dass Wolfsburg zukünftig zu einem Universitätsstandort heranwächst. Diese bedeutende Entwicklung eröffnet uns eine neue Dimension des Wissens und der Forschung, die unsere Stadt weiter voranbringen wird.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Ich bin froh und stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Für die zukunftsorientierte Entwicklung unserer Innenstadt haben wir einen Wegweiser erarbeitet: den „Kompass Innenstadt“. Das ist wichtig, denn eine lebendige und attraktive Innenstadt steht für Lebensqualität, ist im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte ein wesentlicher Standortfaktor und stärkt zugleich den Handel und die Wirtschaft.

Mit der Erarbeitung der Bebauungspläne für die mittlere und nördliche Porschestraße gehen wir den eingeschlagenen Weg weiter. Wir befinden uns in ständiger Abstimmung mit Partnern und möglichen weiteren Investoren, um die angestrebten Projekte zu realisieren.

Auch die Folgen des Ukraine-Kriegs beschäftigen Wolfsburg

Aber auch wir hier in Wolfsburg bleiben nicht verschont von den globalen Krisen. Auch wenn in den Nachrichten mittlerweile der Konflikt im Nahen Osten dominiert, beschäftigen uns nach wie vor die Folgen des Ukraine-Kriegs. Wir haben Solidaritätspartnerschaften mit den beiden Städten Schowkwa und Nischyn geschlossen und helfen so den Menschen vor Ort. Und auch hier benötigen die aus der Ukraine Geflüchteten unsere Unterstützung. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten werden wir die Menschen nicht alleine lassen.

Wirtschaftlich schwierige Zeiten? Was bedeutet das für Wolfsburg? Keine Investitionen? Verzicht auf alle freiwilligen Leistungen? Das kann nicht die richtige Antwort sein, um Wolfsburg stark für die Zukunft zu machen. Ja, wir müssen und werden weiter deutlich sparen. Aber es wird weiterhin darauf ankommen, den richtigen Mittelweg zu finden – zwischen notwendigem Sparen und wichtigen Investitionen in die Zukunft unserer Stadt. Um der attraktive Wirtschafts- und Lebensstandort zu bleiben, der wir sind, ist das unerlässlich.

Stadt Wolfsburg und Volkswagen werden Krise gemeinsam meistern

Als Heimat des VW-Konzerns müssen wir zukunftsfähig bleiben. Volkswagen hat sich klar zu Wolfsburg bekannt: Hier in Wolfsburg sollen neben der Produktion des ID.3 künftig der neue Tiguan und die vollelektrische Variante des Golf gebaut werden – das sind gute Nachrichten.

Feiern Sie ein fröhliches Weihnachtsfest und einen besinnlichen Jahreswechsel im Kreise Ihrer Liebsten! Im Namen des Rates und der Verwaltung wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr 2024 voller positiver Erlebnisse, beruflicher und privater Erfolge und natürlich Gesundheit.