Wolfsburg. Am Mittwochabend stehen erneut Gartenlauben in Wolfsburg in Flammen. Diesmal im Kleingartenverein „Am Schäferbusch“. Warum?

In Wolfsburg haben am Mittwochabend wieder Gartenlauben gebrannt. Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr war diesmal der Kleingartenverein „Am Schäferbusch“ an der Reislinger Straße betroffen. Insgesamt drei Gartenlauben standen hier in Flammen. Die Einsatzstellen lagen wie bei den Bränden zuvor auch an verschiedenen Stellen innerhalb der Kleingartenanlage.

Drei Gartenlauben in Wolfsburg in Brand – Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Der Löschzug der Berufsfeuerwehr wurde um kurz nach 21 Uhr alarmiert, zusätzlich rückte auch die Ortsfeuerwehr Vorsfelde aus. „Durch den kurzen Anfahrtsweg sind wir frühzeitig an der Einsatzstelle eingetroffen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern“, so Einsatzleiter André Perner von der Berufsfeuerwehr Wolfsburg.

Im Einsatz waren drei Trupps der Berufsfeuerwehr unter Atemschutz. Im weiteren Verlauf kamen Schaumrohre zum Einsatz, um eventuelle Brandnester wirksam ablöschen zu können. Im Gegensatz zu den vorherigen Bränden gestaltete sich die Wasserversorgung nach Angaben der Feuerwehr diesmal einfacher. Diese wurde über einen Hydranten in unmittelbarer Nähe des Kleingartenvereins sichergestellt. Ebenfalls zum Einsatz kam die Drehleiter der Berufsfeuerwehr. Mithilfe von Scheinwerfern wurde die Einsatzstelle über das Fahrzeug ausgeleuchtet.

Der Löschzug der Ortsfeuerwehr Vorsfelde stand an der Einsatzstelle in Bereitschaft, um im Falle einer weiteren Brandausbreitung sofort eingreifen zu können, kam aber nicht mehr zum Einsatz. Die Vorfelder Kräfte rückten gegen 22 Uhr wieder ein. Die Brandursache bleibt nach Angaben der Feuerwehr unklar. Die Polizei Wolfsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

red