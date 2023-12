Wolfsburg. Von zu hohen Zäunen bis zum Aus einer Disko – diese zehn Storys aus Wolfsburg haben unsere Leser 2023 am häufigsten geklickt.

Im Laufe eines Jahres veröffentlichen die Wolfsburger Nachrichten Tausende Artikel. Traurige und lustige, kuriose und informative. Aber nicht alle Geschichten stoßen auf so viel Resonanz wie diese zehn Storys, die unsere Online-Leser 2023 am meisten bewegt haben. Die Top 10 unserer Klick-Charts:

1. Stadt fordert Zaunrückbauten: Wut entlädt sich in Wendschott

Im Baugebiet Wildzähnecke will die Stadt Wolfsburg Vorschriften durchsetzen. Sie fordert Eigenheimbesitzer auf, Zäune und Schottergärten zurückzubauen. Das bringt Wendschotter Häuslebauer auf die Palme. Anfang September laufen Dutzende Eigenheimbesitzer im Schützenhaus auf und stehen eine halbe Stunde nach Beginn der Ortsratssitzung kurz davor, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen.

2. Autostadt schaltet nach Unglücksfall Laufbänder ab

Ende Januar erschütterte ein schrecklicher Unfall auf der Stadtbrücke. Ein dreijähriger Junge stürzte mit seinem Roller auf einem Laufband. Seine Kapuze verfing sich am Ende des Bandes, das Kleinkind verletzte sich schwer und musste wiederbelebt werden. Drei Tage später gab die Autostadt bekannt, dass die Laufbänder für immer ausgeschaltet bleiben.

3. Wolfsburg taucht in der Serie „The Blacklist“ auf

In der zehnten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie „The Blacklist“ taucht plötzlich ein Luftbild von Wolfsburg auf. © Wolfsburg | Screenshot

In der zehnten Staffel der Netflix-Serie „The Blacklist“ ist plötzlich eine alte Luftaufnahme von Wolfsburg zu sehen. In der vierten Folge taucht die nördliche Innenstadt – noch ohne Hotel Innside, das Jobcenter-Gebäude ist gerade in Bau – zwischen zwei Dialogen auf, in denen es offensichtlich nicht um die VW-Stadt geht, sondern um New York und den JFK-Flughafen. Eine Stadt rätselt: Wie kommt Wolfsburg nach Long Island?

4. Neues Restaurant an außergewöhnlichem Ort

Hai Nguyen und ihr Mann Son Le machten 2023 aus dem roten Kiosk in Detmerode ein Asia-Restaurant. © regios24 | Helge Landmann

Generationen von Schülern deckten sich im roten Kiosk in Detmerode mit Süßigkeiten ein. Dann stand der Klinkerbau im Kurt-Schumacher-Ring leer. Und schließlich im Herbst eine kleine Sensation: Statt bunter Tüte und Eis gehen im ehemaligen Büdchen jetzt Sushi, Suppe und Reisnudel-Gerichte über den Tresen. Nach mehrmonatigem Umbau haben Son Le und Hai Nguyen ihre „Ghien Wok und Sushibar“ eröffnet. Das Interesse an dem Asia-Restaurant am außergewöhnlichen Ort ist groß.

5. Planetarium muss schließen

Was, das Planetarium muss schließen? Ja, aber nur für einige Wochen. Im Februar kündigten die Wolfsburger Nachrichten den Umbau an – und viele sorgten sich wohl um die ikonische Freizeit- und Bildungseinrichtung am Klieversberg. Doch sie mussten nicht lange darauf verzichten. Das Planetarium, das allein im Januar mehr als 8000 Besucher empfangen hatte, wurde bis März mit sechs neuen Projektoren ausgestattet und danach mit moderner Technik wiedereröffnet.

6. Baugebiet in Wolfsburg: Bisher kein einziger Bauplatz verkauft

Im Baugebiet „Krummer Morgen“ in Heiligendorf gab es im September seit Monaten baureife Grundstücke. Eine Redakteurin hakte nach und erfuhr, dass die Stadt Wolfsburg zu diesem Zeitpunkt trotz Warteliste noch keinen einzigen Bauplatz verkauft hatte. Die stark gestiegenen Kosten und hohen Zinsen haben Bauen für viele Interessenten schier unmöglich gemacht. Ein Thema, das ganz klar viele Wolfsburger bewegt.

7. Frage nach der Schuld: Warum starb ein Kind auf Klassenfahrt?

Auch der tragische Tod des zehnjährigen Vincent, der 2019 auf Klassenfahrt in einem Waldpädagogikzentrum bei Diepholz ums Leben kam, beschäftigt die Leser 2023 weiterhin. Zum vierten Todestag des Jungen berichteten wir über den Schmerz der Eltern und ihren dringenden Wunsch nach einer rechtlichen Aufarbeitung und einer Klärung der Schuldfrage. Vincent war beim Spielen mit Mitschülern unter eine Lore geraten.

8. Die wichtigsten Infos zum Sommerfestival in der Autostadt

Max Giesinger und andere Stars traten beim Sommerfestival in der Autostadt auf. Die Wolfsburger rissen sich um Karten - und um aktuelle Infos rund um die Konzerte. © regios24 | Lars Landmann

Welche Konzerte sind schon ausverkauft? Für welche gibt es noch Karten? Unsere immer wieder aktualisierten Berichte zum Sommerfestival in der Autostadt wurden zu Online-Dauerbrennern. Ganz besonders interessierte dabei die Eröffnungsshow von Max Giesinger.

9. Flohmärkte in Wolfsburg

Die ganze Flohmarkt-Saison über hielten wir die Wolfsburger über die aktuellen und noch anstehenden Flohmärkte und Trödelmärkte in der Stadt auf dem Laufenden. Wenige Artikel wurden so häufig angeklickt wie dieser Terminsammler.

10. Die Moonlight-Schließung und ihre Gründe

Vom Barhocker bis zum Spiegel: Alles muss raus in der Diskothek Moonlight. © Wolfsburg | Lars Landmann

Nach mehr als 50 Jahren endete die Party in der Wolfsburger Diskothek Moonlight in diesem Herbst für immer. Welcher Wolfsburger hat dort noch nie gefeiert? Eben. Entsprechend viele Leser wollten wissen, wie es zum Aus des Clubs in der Heinrich-Heine-Straße gekommen ist – und kurz nach der Schließung sicherlich noch einmal in der einen oder anderen Erinnerung schwelgen.