Wolfsburg. Einige Jahre hat der Bierbrunnen, Wolfsburger Kultkneipe, auf dem Buckel. Nun soll der Pavillon weg. Es gibt Protest und eine Petition.

Seine Kultkneipe sei nicht nur einfach ein Lokal, wo man ein kühles Pils zu sich nehmen (und auch rauchen) könne, vielmehr sei es ein Treffpunkt für Werktätige, Studenten, Rentner, Fußballfans und alle, die einfach mal eine Runde Geselligkeit haben wollen, sagt Karsten Hildebrand. Oder was feiern wollen, Geburtstag oder den Inhalt der Sparfächer, die es dort auch noch gibt. Viele würden den Bierbrunnen schon seit der Jugend kennen und kämen immer noch in die Kneipe am Nordkopf.