Wolfsburg. Großprojekte erweisen sich als Luftschlösser. Konzernchef Blumes Medizin ist bitter - aber sie wird in Wolfsburg klaglos geschluckt.

Wohl selten sind so viele wunderschöne Träume in so kurzer Zeit zerplatzt. Wolfsburg, die Konzernhauptstadt von Volkswagen, wollte - es ist noch gar nicht lange her - gleich mehrere Leuchttürme der Innovation am Mittellandkanal errichten, die den Weg in die automobile Zukunft strahlend hell ausleuchten sollten. Das Erwachen erfolgte abrupt. Und ein Fixstern im sich stetig wandelnden Volkswagen-Reich ist Wolfsburg derzeit ganz gewiss nicht.