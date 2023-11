Wolfsburg. Schloss Fallersleben soll barrierefrei werden. Für einen Außen-Aufzug gab es noch keine Boden-Prüfung. Grabung bot eine Überraschung.

Diese Ankündigung kam aus heiterem Himmel: Ende Oktober gab die Stadt Wolfsburg bekannt, dass am Fallersleber Schloss ab Anfang November Grabungen stattfinden sollen. Und auch der genannte Grund war eine handfeste Überraschung: Die Untersuchungen sollen Aufschluss darüber geben, ob an der genannten Stelle auf dem Schlosshof ein Aufzug statisch überhaupt möglich wäre. Offenbar war das in all den Jahren, als es um Barrierefreiheit für das einstige Wasserschlösschen ging, noch gar nicht geprüft worden!