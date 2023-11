Wolfsburg. Für viele ist die stimmungsvolle Veranstaltung „Kunst & Licht“ in Fallersleben ein Highlight im trüben November. Was zur 17. Auflage geplant ist.

Keine zwei Wochen mehr, dann werden in der Altstadt von Fallersleben wieder gut 10.000 Lichter flackern. Die Vorbereitungen für die 17. Auflage der stimmungsvollen Veranstaltung „Kunst & Licht“ der Fördergemeinschaft Blickpunkt laufen auf Hochtouren. Am Freitag, 24. November, von 14 bis 21 Uhr präsentieren rund 100 Künstler ihre Arbeiten. Die Organisatoren verraten erste Details.

Damit alles wie am Schnürchen läuft, feilen die Mitglieder des Arbeitskreises um Birthe Melchior an jedem Detail. Dieser Tage werden die Programmhefte ausgelegt, die als Wegweiser dienen, welche Geschäfte mitmachen und welche Künstler wo zu finden sind. Damit auswärtige Besucher nicht leer ausgehen, wird ein Teil der Hefte erst während der Veranstaltung verteilt. Wer papierlos unterwegs sein will, kann das aktualisierte Programm über einen QR-Code abrufen.

Fast alle Geschäfte in der Fallersleber Altstadt bei „Kunst Licht“

„Nahezu alle Geschäfte in der Altstadt sind dabei und laden zum Bummeln und Stöbern ein“, freut sich Birthe Melchior. Etwa 100 Hobbykünstler haben bislang zugesagt und werden ihre Arbeiten in Geschäften, auf den Straßen und auf dem Denkmalplatz präsentieren. „Es gibt einige Künstler, die von Beginn an dabei sind, aber auch immer Neulinge und neue Dinge.“ Dazu zählt Saskia Bonanno, die laut Melchior am Kartoffel-Sonntag das Interesse mit innovativen Putzmitteln auf sich zog.

Klassische Hobbykünstler bilden die Mehrheit. Etwa Heike Koch, die stets mit Dinkelkissen und gestrickten Puppenkleidern dabei ist. Kurzentschlossene Aussteller haben übrigens noch Chancen. „Wir haben noch einige nette Plätze zu vergeben“, verrät Melchior.

Für das Aufstellen der Windlichter in der Fallersleber Altstadt suchen die Organisatoren noch ehrenamtliche Helfer. (Archiv) © regios24 | Lars Landmann

Blickpunkt Fallersleben veranstaltet wieder Fotowettbewerb

Um anschaulich für das Event zu werben und den Besuchern einen Wegweiser an die Hand zu geben, hat der Blickpunkt nicht nur 5000 Programmhefte drucken lassen, die in Geschäften und anderswo ausliegen. Er verteilt auch 7000 Postkarten mit dem Siegermotiv vom vorjährigen Fotowettbewerb. Unter den Einsendungen mit Schnappschüssen von „Kunst & Licht“ 2022 hatte sich die Jury für das Motiv von Alexandra Wiersdorf aus Fallersleben entschieden, das den aus Teelichtern geformten Schriftzug „Kunst und Licht“ zeigt. Dafür gab‘s einen Blickpunkt-Gutschein.

Der Fotowettbewerb findet auch diesmal statt. Damit es hübsche Fotomotive gibt und pünktlich zum Einbruch der Dämmerung alle Lichter flackern, werden noch ehrenamtliche Helfer zum Entzünden der Windlichter gesucht. „Wir treffen uns um 16.30 Uhr auf dem Parkplatz vom Bio-Markt in der Hoffmannstraße.“ Den einstündigen Einsatz mit dem Feuerzeug belohnt der Blickpunkt mit Verzehrgutscheinen. Helfer und weitere Hobbykünstler können sich per Mail bei Melchior melden: b.melchior@immobilien-jacob.de.

Burger, Pottwurst und gezapfter Glühwein in der Fallersleber Altstadt

Auch für die Bewirtung der Besucher wird wie gewohnt gesorgt. Neben Thai-Küche, Pulled-Pork-Burgern und Nackensteaks gibt es Pottwurst und Suppe. Die serviert der Heimat- und Verkehrsverein vor dem Blickpunkt-Büro am Denkmalplatz.

Neu ist die Glühwein-Zapfanlage am Piepenpahl. „Das neue Gerät sorgt dafür, dass das Getränk gleichbleibend 70 Grad hat“, betont Blickpunkt-Chef Otto Saucke. „Damit haben wir auf Kritik reagiert, wonach der Glühwein nicht verlässlich heiß gewesen wäre.“

