Heiligendorf/Barnstorf. Das Tier habe bei der nächtlichen Begegnung mit dem Menschen und dem riesigen Erntefahrzeug keine Scheu gezeigt, schildert Jens Berke.

Den Abend des 1. Novembers wird Landwirt Jens Berke nicht so schnell vergessen. In der Gemarkung Heiligendorf war er mit seinem großen Erntefahrzeug bei der Rübenrodung als plötzlich aus dem Dunkeln ein Wolf auftauchte. Das Tier stand auf dem Feld und habe keinerlei Scheu vor ihm oder dem großen Rodungsfahrzeug gezeigt. „Gegen 20 Uhr war das“, schilderte Berke unserer Zeitung. „Wenig später sollte meine Ablösung kommen. Auf einmal stand der Wolf auf dem Acker und hat mich angeguckt. Als ich wenden musste, ist er ein wenig hin und hergelaufen und ist dann wieder stehen geblieben.“ Landwirt Berke konnte das Tier in Ruhe mit dem Handy fotografieren. Dann sei der Wolf wieder so plötzlich verschwunden, wie er aufgetaucht war.