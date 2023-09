Rat sagt Ja: Wolfsburg hat eine neue Strategie für die City

Der „KompassInnenstadt“ dient Wolfsburgs Rat und Verwaltung bei künftigen Entscheidungen über die City als Wegweiser. Der Rat verabschiedete die grobe Strategie für die Innenstadtentwicklung am Donnerstag mit großer Mehrheit.

Wie berichtet, schlägt das Stadtentwicklungsbüro Urbanista in dem unter Mitwirkung der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft entstandenen Dokument eine Gliederung der Innenstadt vor. Als Einkaufszone wird in Zukunft vor allem die mittlere Porschestraße betrachtet. Den Südkopf sehen die Stadtentwickler dagegen als kulturellen Hotspot und den Nordkopf sowie den Bereich um den Hauptbahnhof als urbanen Raum und Schaufenster moderner Arbeit.

Rat beschließt Kompass für Wolfsburger Innenstadt

Im Kompass wurden acht Zielfelder für die Innenstadtentwicklung formuliert: Alle müssen sich in der Wolfsburger Innenstadt willkommen fühlen. Die Innenstadt muss lebendiger werden. Die Innenstadt muss funktional mehr leisten. Die Innenstadt muss ein Ort des Handels bleiben. Die Innenstadt muss sich auch als Ort der Arbeit und Innovation profilieren. Die Innenstadt muss zu einem dichten Wohnstandort mit mehr Einwohnern werden. Die Innenstadt muss klimaresistent gestaltet werden. Und, achtens: Die Erreichbarkeit der Innenstadt muss nachhaltig entwickelt werden.

Hinzu kommen diverse Visionen davon, was möglich wäre in der Wolfsburger Innenstadt: Dachbars, Arkaden, neue Geschäfte und Schaufenster zur Volkswagen-Welt am Hauptbahnhof und am Nordkopf. Mehr Wohnungen, ein Spielplatz, Pop-up-Läden, ein Streetfood-Basar und gesperrte Straßen in der mittleren Innenstadt. Und am Südkopf zum Beispiel ein Kulturfestival, Installationen, temporäre Ausstellungen und Performances sowie ein großer Garten in der Porschestraße.

Alle wollen, dass die Innenstadt attraktiver wird

Im Netz hagelte es negative Kommentare zu den Ideen. Sabah Enversen (SPD) hob in der Ratssitzung allerdings hervor, dass sich viele Wolfsburger an der Innenstadtstrategie beteiligt hätten. Er würdigte den Kompass als „wertvolle Grundlage“ und Orientierungsrahmen. Aber: „Wir brauchen noch eine Route, und, ganz wichtig, ein Ziel.“

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph-Michael Molnar bezeichnete den Kompass als „Meilenstein“ auf dem Weg zu einer dringend notwendigen Attraktivierung der Wolfsburger Innenstadt. Seiner Fraktion sei vor allem wichtig, dass die Innenstadt ein Ort des Handels bleibt. Den Rat sieht er in Sachen Innenstadtentwicklung relativ einig. „Letzten Endes wünschen wir uns alle, dass die Innenstadt wieder attraktiver wird.“

SPD und OB einig: Es muss schnell etwas passieren

Jens Hortmeyer (Grüne) sieht Wolfsburg vor keiner leichten Aufgabe. „Zwei Kilometer Innenstadt zu beleben, ist eine Herausforderung.“ Die Rahmenbedingungen und die Pläne der Investoren änderten sich schnell. Daher sei es besser, schrittweise zu agieren. Qualität sei wichtiger als Geschwindigkeit.

SPD-Fraktionschef Hans-Georg Bachmann drängte die Stadtverwaltung dagegen, das Tempo zu erhöhen. Außer der Entsiegelung der Rathausstraße und der neuen Spiel- und Ruhezone am ZOB kann er keine großen Veränderungen entdecken. „Es gibt keine ordentlichen Geschäfte mehr“, kritisierte Bachmann. „Wann geht es denn mal los?“

Autoverkehr in der City könnte Zankapfel werden

Oberbürgermeister Dennis Weilmann stimmte ihm zu, dass Tempo notwendig ist. Der OB führt das aber auch darauf zurück, dass viele Jahre nichts gemacht worden sei. Weilmann verwies auf die in diesem Jahr auf den Weg gebrachten Bebauungsplanverfahren für die Brawo-City und den Nordkopf sowie die Brawo-Arkaden. Er versuchte, den Blick auf das Positive zu lenken. „Wir haben gute Ansätze. Die Designer Outlets funktionieren gut. Die Autostadt, das Phaeno funktionieren gut.“

Die einzigen Gegenstimmen in Sachen Kompass kamen von der AfD. Der Fraktionsvorsitzende Thomas Schlick kritisierte, statt eines Konzeptes seien Visionen geliefert worden. „Wir haben allgemeine und utopische Wunschträumereien, die uns nicht weiterbringen.“ Aus seiner Sicht war die Entwicklung des Kompasses auch deshalb Zeit- und Geldverschwendung, weil man währenddessen Konkreteres hätte schaffen können. „Man sollte vielleicht erstmal in der Realität die Sicherheit am Nordkopf erhöhen, bevor man darüber nachdenkt, auf den Dächern Tomaten zu züchten.“

Schlick warf den Machern zudem vor, Autos aus der Innenstadt verdrängen zu wollen. Hier widersprach Weilmann: Eine autofreie Innenstadt wolle niemand. „Das Automobil wird in Wolfsburg immer eine wichtige Rolle spielen“, sagte der OB. Ob in der Innenstatdt mehr oder weniger Autoverkehr zugelassen werde, hänge für ihn davon ab, was der Innenstadt nutze. Seine CDU hatte sich erst kürzlich wiederholt für den Autoverkehr stark gemacht.

