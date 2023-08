Die Wolfsburger Coverband „K.T. says no“ ist wieder mit von der Partie im Bühnenprogramm auf dem Altstadtfest in Fallersleben. Sie spielt am Eröffnungsabend auf der zweiten Hauptbühne. (Archiv)

Feste in Wolfsburg Altstadtfest in Fallersleben: Das sind die Bands und Kapellen

Rock, Pop, Blues, Jazz, Blasmusik, Ukulele-Klänge und vieles mehr: Die Altstadtfest-Macher von der Fördergemeinschaft Blickpunkt haben für das 45. Fallersleber Altstadtfest wieder ein breites Musikprogramm zusammengestellt. Auf den drei Bühnen treten an den drei Tagen insgesamt 15 Bands und Kapellen auf. Wir stellen die fast ausnahmslos regionalen Musikgruppen vor.

Der Altstadtfest-Donnerstag

Musikkapelle Tiers

Acht Jahre ist es her: 2015 war die Musikkapelle aus dem Dolomiten-Dorf Tiers am Rosengarten zuletzt auf dem Altstadtfest dabei; 2020 verhinderte Corona das Altstadtfest und damit auch den damals geplanten Besuch. Seit Jahrzehnten besteht eine freundschaftliche Verbindung zwischen Fallersleben und dem Ort in Südtirol. Die Tierser kommen mit zünftiger Blasmusik aus den Bergen und gestalten die offizielle Fest-Eröffnung.

2015 war die Musikkapelle aus dem Dolomitendorf Tiers zuletzt zu Gast auf dem Altstadtfest in Fallersleben. Sie spielt zur Eröffnung. (Archiv) Foto: Helge Landmann / regios24

Saratoga Seven

Ihr 50-jähriges Bandbestehen feiern Saratoga Seven aus Braunschweig in diesem Jahr. Das Repertoire erstreckt sich vom klassischen Blues über New-Orleans-Jazz bis hin zu Jazzstandards. Gastspiele führten die Band schon durch halb Europa, aber auch in die USA. Dort jazzten die Musiker auch in New Orleans, der Wiege des Jazz.

Uke-Box

„Die besten Songs der Musikgeschichte bringen Uke-Box ausschließlich mit Ukulelen, mehrstimmigem Gesang, ein wenig Perkussion und vor allem ganz viel Spaß auf die Bühne!“, kündigen die Altstadtfest-Macher an. „Ob Pop oder Rock, ob Musik von ,früher‘ oder aktuelle Songs, ist am Ende egal – Uke-Box spielen sie auf ihre ganz besondere Art.“ 2014 war das aus Wolfenbüttel stammende Ukulele-Quintett übrigens schon einmal zu Gast auf dem Fallersleber Altstadtfest.

Clonmac Noise

„Die Band aus heimischem Anbau“, heißt es auf der Altstadtfest-Homepage der Veranstalter zu „Clonmac Noise“, die sich 2010 gründeten und ihre Wurzeln unter anderem in Sülfeld haben. Die fünf Musiker sind mit ihrem Irish Folk - begleitet mit Fiddle, Akkordeon, Banjo und Bass - seit Jahren eine feste Größe auf dem Altstadtfest, aber auch in den beiden Wolfsburger Irish Pubs.

„Clonmac Noise“ sind seit vielen Jahren auf dem Altstadtfest in Fallersleben zu Hause. (Archiv) Foto: Andreas Rudolph

K.T. says no

Die Band verschreibt sich nach eigenen Angaben unter anderem dem „Cover the Cover“. Warum immer das Original spielen?! Es gebe so viele geile Songs, deren Coverversionen noch besser seien als das Original. „Wir sind seit über zehn Jahren eine der angesagtesten Rock-Coverbands im Raum Wolfsburg“, sagen „K.T. says no“ über sich und spielen ihre kraftvolle Rockshow auf großen und kleinen Bühnen. Regelmäßige Altstadtfest-Gänger kennen die sechs Musiker seit vielen Jahren.

Der Altstadtfest-Freitag

Kein Pardon

Seit gut zwei Jahren spielt die Party-Coverband „Kein Pardon“ in der aktuellen Formation zusammen, gegründet wurde sie bereits 2018, von Benjamin Eder aus Fallersleben. Die vier Musiker aus der Region haben auf dem Altstadtfest ihren ersten großen Auftritt in Fallersleben. Zum Repertoire gehören Stücke von Elvis über „Die Prinzen“ bis hin zu Andreas Gabalier. Im WN-Gespräch berichtete Sänger Eder von einem ganz eigenen Stil, „sehr rockig, mit verzerrten Gitarren, so dass es fetter klingt“. Auf seiner Facebook-Seite kündigt das Quartett an: „Es wird laut, es wird geil, versprochen!“

Rustgard

Die Coverband Rustgard aus Braunschweig spielt bekannte Rock-Songs der 70er und 80er Jahre im eigenen rockigen Stil. „Bekannte Partykracher werden zu Rustguard-typischen Coverinterpretationen“, heißt es auf der Homepage der Formation, die seit vielen Jahren in der Region unterwegs ist. Das Repertoire der fünf Musiker reicht von „Deep Purple“ über CCR und „Lynyrd Skynyrd“ bis hin zu „ZZ Top“.

Stürme Deluxe

„Stümer Deluxe“ bezeichnen sich als Deutsch-Poprock-Coverband, die acht Musiker mit ihrer neuen Fronfrau Eli kommen aus Wolfsburg, Gifhorn, Braunschweig und Helmstedt. Von den Ärzten bis Marius Müller-Westernhagen, von Christina Stürmer bis „Oomph!“, von Silbermond bis zu den Sportfreunden Stiller, von Juli bis zu „Wir sind Helden“: „Wir spielen alles, was deutsch ist und ordentlich rockt“, verspricht die Band. „Und was nicht rockt, bringen wir zum Rocken!“

Rollin Dice

„Rollin Dice“ ist nach Angaben der Altstadtfest-Organisatoren eine Cover-Party-Rockband aus der Region Gifhorn/Wolfsburg/ Braunschweig. Gecovert werden Rock‘n‘Roll aus allen Zeiten, Klassiker aus den 60ern und 70ern sowie auch moderne Titel. „Charakteristisch für die Band ist das klassische Line-Up mit Schlagzeug, Bass und zwei Gitarren, zu dem die meisten Songs mehrstimmig gesungen werden. Dabei ist von Hartrock bis melodischen Rocksongs für alle etwas dabei.“

Der Altstadtfest-Samstag

Stadtwerke-Orchester

Vom Fallersleber Altstadtfest nicht wegzudenken ist das Wolfsburger Stadtwerke-Orchester, es ist eine Institution. Die Musiker unter der Leitung von Georg Zimnik, der das Orchester schon seit gut 25 Jahren führt, haben für die Fallersleber wieder viele bekannte Melodien im Repertoire.

Unzählige Auftritte hat das Stadtwerke-Orchester schon auf dem Fallersleber Altstadtfest hingelegt. (Archiv) Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Easy Bundle

„Easy Bundle“ gründete sich 2016 und ist eine Rock-Coverband aus dem Raum Gifhorn/Wolfsburg. „Das musikalische Profil der Band deckt die großen Hits der 80er und 90er ab, beinhaltet aber auch einige ältere beziehungsweise jüngere Schmankerl“, heißt es auf der Homepage der Band. „Ob klassischer Rock´n‘Roll, kraftvolle Balladen oder härtere Gangart.“

M1

Erst vor wenigen Wochen auf dem Eberfest in Vorsfelde am Start, sind „M1“ nun wieder einmal auf dem Altstadtfest in Fallersleben mit von der Partie. „Music One“ sind eine Internationale Coverband aus Wolfsburg. „Wir spielen Pop, Rock, Disco, Funk und Soul bis hin zu aktuell angesagten Charts und Top- 40-Hits!“, heißt es auf der Band-Homepage.

R2

Ihre Premiere auf dem Altstadtfest hatten die beiden Renés von „R2“ im Jahr 2015. Das Wolfsburger Duo mit Frontmann René Krebs – bekannt aus der 2015er-Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ – und René Eichenlaub ist eine Unplugged-Coverband. „Sie covern bunt gemischt! Egal ob neu oder alt, schnell oder langsam! Wichtig ist ihnen, dass sie die Lieder zu ihren „eigenen“ Songs machen und für jeden etwas dabei ist!“, kündigen die Altstadtfest-Veranstalter an.

René Krebs (links) und René Eichenlaub sind das Duo R2. Ihre Altstadtfest-Premiere hatten die Wolfsburger 2015. (Archiv) Foto: René Krebs

Pretty in Pink

Gute alte Bekannte sind seit Jahren immer wieder zu Gast beim Altstadtfest: „Pretty in Pink“ aus Wolfsburg sind beim Fest-Comeback in Fallersleben mit von der Partie. Seit 1988 rocken und rollen die sechs Musiker auf Stadtfesten, Oldie Nights und Kneipenfestivals. Dabei standen sie mit Originalen wie Smokie, Showaddywaddy oder der Spencer Davis Group

auf der Bühne und wirkten auch in einem TV Beitrag über Revival Bands mit, berichten sie auf ihrer Homepage.

Blue Staff

Premiere auf dem Altstadtfest feiern „Blue Staff“. Nach einigen Umbesetzungen ist die Wolfsburger Formation seit 2010 in der aktuellen Besetzung unterwegs und setzt das Rock-Blues Projekt fort, das aus der 2005 existierenden Coverband „Green Staff“ hervorging. Gitarrenbetonter Rock-Blues ist für die Band das Gebot der Stunde.

Das 45. Fallersleber Altstadtfest wird von Donnerstag bis Samstag, 31. August bis 2. September, auf der Festmeile in den Straßen der Altstadt gefeiert. Weitere Informationen zum Altstadtfest-Programm gibt es auf der Veranstalter-Seite https://altstadtfest-fallersleben.de.

