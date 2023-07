XXL-Altstadtfest in Fallersleben - diesmal bis in den Schlosspark

Auf dem Denkmalplatz und in den umliegenden Straßen steigt Ende August das 45. Altstadtfest in Fallersleben. (Archiv)

Das Fallersleber Altstadtfest feiert ein großes Comeback: Dreimal hatten es die Veranstalter von der Fördergemeinschaft Blickpunkt wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Vorfreude ist bei vielen riesig – und die Organisatoren haben zur 45. Auflage einige grundlegende Änderungen in petto. Eine echte Überraschung ist die Erweiterung in den Schlosspark, wo Fahrgeschäfte fürs jüngere Publikum aufgebaut werden sollen. Wir stellen die Neuheiten vor.

„In diesem Jahr wird die Festmeile etwas anders aussehen. Es stehen jetzt zwei Hauptbühnen zur Verfügung. Natürlich wie gewohnt auf dem Denkmalplatz und eine zweite in der Bahnhofstraße. Neu ist die Erweiterung der Festmeile auf die Hoffmannwiese“, kündigen die Veranstalter auf der für die Großveranstaltung erst kürzlich freigeschalteten Homepage www.altstadtfest-fallersleben.de an und versprechen „Das beste Altstadtfest der Region“.

Arbeitskreis wuppt die Organisation des Fallersleber Altstadtfests

Das Team verkündet: „Nach einer langen Durststrecke ist es endlich wieder so weit: Altstadtfest in Fallersleben! Neuer, frischer – und doch wie gewohnt. Unser verjüngtes Planungsteam hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um euch die Sause des Jahres zu präsentieren.“

Bereits im September 2022 hat sich nach Aussage des Blickpunkt-Vorsitzenden Otto Saucke ein Arbeitskreis gegründet, „so dass der Vorstand ein bisschen entlastet wird“. Das Altstadtfest brauche ein Dreivierteljahr Vorlaufzeit, „denn wir machen das alle ehrenamtlich“, betonte er. Mit im Boot sind nun neben dem Chef der Fördergemeinschaft, die das Altstadtfest Fallersleben 1976 aus dem Boden gestampft und zur Erfolgsgeschichte gemacht hatte, als weitere Vorstandsmitglieder Vize-Vorsitzender Andreas König sowie Schatzmeister Christian Heine, der bereits Erfahrung als Marktmeister hat. Neu dabei sind Denny Sack als Vertreter vom VfB Fallersleben, Havanna-Wirt Ousema Abdelli, Meik Perschke von „Meiks Bikerepair“ sowie für die Musik Michael Paech – sie alle sind Blickpunkt-Mitglieder.

Wir stellen die Hoffmannwiese voll und erweitern dorthin, denn wir wollen noch mehr jüngeres Publikum ansprechen. Otto Saucke, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Blickpunkt Fallersleben

Fahrgeschäfte auf der Hoffmannwiese im Schlosspark

„Wir stellen die Hoffmannwiese voll und erweitern dorthin, denn wir wollen noch mehr jüngeres Publikum ansprechen“, erklärt der Blickpunkt-Vorsitzende. In dem Teil des Schlossparks, wo bis 2022 viele Jahre das Volks- und Schützenfest gefeiert wurde und im Vorjahr auch das Blickpunkt-Bürgerfest anstelle des abgesagten Altstadtfests lief, sollen ein Autoscooter und ein weiteres großes Fahrgeschäft, Bungee-Jumping, Hüpfburg, Kinderkarussell und einiges mehr aufgebaut werden. Abgerundet mit einem Speise- und Getränkeangebot.

Die zweite große Änderung ist laut Blickpunkt-Chef die Zahl und Anordnung der Bühnen. „Die Bühne am Piepenpahl in der Marktstraße wird es nicht mehr geben. Dafür wird neben der Hauptbühne auf dem Denkmalplatz eine zweite Hauptbühne aufgebaut, und zwar in der Bahnhofstraße.“ Wie gehabt soll es auch wieder die kleinere Bühne in der Westerstraße geben.

13 Bands und Künstler auf drei Bühnen

Zu den 13 Bands und Künstlern, die drei Tage lang den Besuchern aus Fallersleben, Wolfsburg und der Region einheizen werden, gehören alte Bekannte wie „Stürmer Deluxe“, „Clonmac Noise“, „KT says no“, „Blue Staff“, „Pretty in Pink“, „R2“ und „Saratoga Seven“.

Als Grund für den Wegfall der Piepenpahl-Bühne nennt Saucke die Musikkapelle Tiers aus Südtirol, die nach etlichen Jahren Pause von vielen Altstadtfest-Fans schon wieder sehnsüchtig erwartet wird. „Die Tierser brauchen Platz für einen Stand, wo sie zusätzlich zum Bühnenprogramm etwas Musik machen können.“ Und wo sie die kulinarischen Schmankerl aus ihrer Heimat anbieten können: Käse, Speck, Schüttelbrot, Wein und mehr verkaufen sich stets rasant unter den Festbesuchern. „Das wird der Tierser Platz“, freut sich der Blickpunkt-Vorsitzende. Das schaffe auch etwas Entspannung auf der Marktstraße, wo es vor der Piepenpahl-Bühne früher zeitweise kaum ein Durchkommen gab.

Festmeile mit knapp 80 Ständen mitten in Fallersleben

Die Bühne in der westlichen Westerstraße betreibt diesmal nicht die Schausteller-Familie Voß, die könne das derzeit personell nicht leisten, sagte Saucke. Stattdessen werde sich das Team um Enver Berisha vom Reislinger Restaurant Helena darum kümmern. Auch ein paar Stände will der neue Betreiber des Festmeilen-Abschnitts aufbauen.

Insgesamt werde es auf der Festmeile in der Fallersleber Altstadt knapp 80 Stände geben, kündigte der Blickpunkt-Chef an. Darunter auch wieder Winzer Willi Knell, bekannt vom Weinfest in Fallersleben, der wieder am Denkmalplatz anzutreffen sein wird.

Wie früher wird drei Tage lang gefeiert, Start ist traditionell am letzten Donnerstag im August. Diesmal steigt das Altstadtfest also vom 30. August bis 2. September. Die offizielle Eröffnung erfolgt wie stets am Donnerstag um 18 Uhr auf der Bühne Denkmalplatz. „Erfahrungsgemäß sind die meisten Aussteller aber bereits ab zirka 14 Uhr für euch da“, heißt es auf der Homepage. Am Freitag und Samstag öffnet die Festmeile schon um 10 Uhr. Am Donnerstag und Freitag endet das Fest gegen 23 Uhr, am Samstag ist erst gegen Mitternacht Schluss.

