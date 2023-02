So soll’s 2023 wieder werden: Erstmals nach drei Jahren Corona-Pause steigt in Fallersleben das Altstadtfest.

Großveranstaltungen In Fallersleben steigt erstes Altstadtfest nach Corona-Pause

2023 will es auch der Blickpunkt Fallersleben wieder wagen: Nach drei Jahren Corona-Pause soll im August endlich wieder das Altstadtfest steigen! Die Veranstalter hoffen, dass auch die Blaskapelle aus Tiers in Südtirol wieder kommt und an seit Jahrzehnten bestehende Verbindungen anknüpft. Erste Eckpunkte stehen schon fest.

Der Fallersleber Ortsbürgermeister André Schlichting machte die sehnlichst erhoffte Nachricht öffentlich, nachdem er sich mit Vertretern von Vereinen und Institutionen im Januar zur Terminabsprache für dieses Jahr getroffen hatte.

Fallersleber Altstadtfest startet am traditionellen Termin

Im Veranstaltungskalender für Fallersleben ist das 45. Altstadtfest mit seinem traditionellen Termin zu finden: Los geht es am letzten Donnerstag im August, am 31. August; gefeiert werden soll drei Tage lang bis Samstag, 2. September.

Der Ortsbürgermeister, der selbst Mitglied im Blickpunkt ist und viele Jahre Marktmeister auf dem Altstadtfest war, vermochte erste Details zu nennen. Nach Aussage des Blickpunkt-Vorsitzenden Otto Saucke gebe es einen Arbeitskreis, der sich um die Planung kümmere. „Das Altstadtfest soll unter ähnlichen Bedingungen wie früher stattfinden“, wusste Schlichting.

Seit Jahrzehnten gern gesehene Gäste zum Fallersleber Altstadtfest: die Musikkapelle aus Tiers in Südtirol. Der Blickpunkt hofft, dass die Tierser dieses Jahr im Festprogramm mitwirken. Foto: Helge Landmann / regios24 (Archiv)

Veranstalter hoffen auf befreundete Musikkapelle aus Tiers in Südtirol

Am Piepenpahl wird diesmal aber wohl keine Bühne aufgebaut werden. Stattdessen soll diese Fläche den Tiersern zur Verfügung gestellt werden – wenn sie denn kommen können. Der Ortsbürgermeister hat bereits bei der Freiwilligen Feuerwehr angefragt, und die habe begeistert zugesagt, Zelte für die musikalischen Gäste aus Südtirol zur Verfügung zu stellen. Wenn es klappt, hat die Abordnung aus dem Bergdorf am Rosengarten-Massiv auch wieder Leckereien wie Schüttelbrot, Speck, Käse, Wein und Waldler mit im Gepäck – zum Verkosten und zum Kaufen.

Nach der Blickpunkt-Jahresversammlung im Januar sei der Vorsitzende auf ihn zugekommen und habe ihn gebeten, mit den Tiersern Kontakt aufzunehmen, verriet der Ortsbürgermeister. Der Obmann habe ihm bereits zurückgemeldet, dass die Begeisterung in der Blaskapelle über die Anfrage aus Fallersleben groß sei. Immerhin reichen die Kontakte zurück bis in die 1950er Jahre. „Entschieden ist aber noch nichts“, sagte Schlichting. Kommt die Zusage, will er mit Jörg Moser den Besuch der Tierser organisieren.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Gerüchte um Aus für beliebte Großveranstaltung

Groß waren Frust und Enttäuschung unter den Altstadtfest-Fans, als vor einem Jahr bekannt wurde, dass der Blickpunkt die drei tollen Tage zum dritten Mal wegen Corona ausfallen ließ. Der Vorsitzende hatte das damit begründet, dass der Planungsvorlauf für die ehrenamtlich ausgerichtete Veranstaltung fast ein Jahr beträgt – das war den Organisatoren bei der damaligen Corona-Lage zu unsicher. Erst im Frühjahr 2022 entspannte sich die Situation.

Unverständnis kam auf, als im Sommer 2022 im Umkreis in vielen anderen Städten und Orten wieder die ersten Altstadtfeste gefeiert wurden. In der Folge mehrten sich Gerüchte und Unkenrufe, dass es das Fallersleber Altstadtfest womöglich nie wieder geben würde.

Kein Thema mehr ist jedenfalls offenbar das Fallersleber Bürgerfest, das der Blickpunkt im August 2022 statt des Altstadtfests erstmals organisiert hatte – mit kürzerem Vorlauf und weniger Aufwand. Der Vorsitzende der Fördergemeinschaft hatte damals vor der Premiere nicht ausgeschlossen, dass das Bürgerfest künftig zusätzlich zu den drei tollen Tagen gefeiert werden könnte. Doch im Veranstaltungskalender für 2023 findet sich dazu nichts.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de