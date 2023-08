Freizeit Es ist Eberfest in Vorsfelde am kommenden Wochenende

Vier Bühnen, viele Bands, reichlich Stände mit Leckereien und Getränken und viel Gelegenheit, sich wiederzusehen und vielleicht Urlaubserinnerungen auszutauschen: Das ist das Vorsfelder Eberfest, das am kommenden Wochenende wieder lockt. Die große Sause nach den Werksferien geht in die 41. Auflage und ist aus dem Wolfsburger Veranstaltungskalender nicht wegzudenken.

Das sagt das Organisationsteam des Eberfestes

Stefan Carl vom Organisationsteam freut sich schon riesig: „Ich bin mit dem Eberfest groß geworden. Es sind wieder ‚Sau‘-viele Bands dabei und es gibt viele Angebote für alle Altersklassen.“ Das reiche von der Disko übers Kinderfest bis zum Bürgerfrühstück. Nach der Pandemie sei das Eberfest das erste im Umkreis gewesen, das wieder durchgestartet sei, sagt Carl nicht ohne Stolz. „Und wir müssen ausdrücklich sagen, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt, was die Auflagen wegen der Sicherheit betrifft, hervorragend funktioniert. Alle Behörden und Stellen, mit denen wir da kooperieren müssen, helfen uns sehr. So steht unserm Eberfest nichts mehr im Wege!“, freut sich Carl, der natürlich auch die Wetter-App seit Tagen intensiv beobachtet. „Wenn es klappt, haben wir trockenes Wetter und sogar ein wenig Sonne.“

Eberfest in Vorsfelde: Das Programm in der Übersicht

Und das ist das Programm: Am Freitag (4. August) geht es auf der Volksbankbühne um 17 Uhr mit Musik vom DJ-Pult los. Um 17.30 Uhr ist dort auch der offizielle Start mit Oberbürgermeister, Ortsbürgermeisterin und vielen weiteren. Um 18 Uhr spielt Mind in the Gap. Um 21 Uhr ist Ayke Witt mit Band dran.

Die Band M1 tritt am Samstag um 17.45 Uhr auf. (Archivfoto) Foto: Helge Landmann / regios24

Auf der Sparkassenbühne spielt um 19 Uhr Rockpirat. Auf der Loungebühne ist um 19 Uhr „2 in 1“ zu hören. Auf der Bühne am Ütschenpaul startet um 18.30 Uhr die Disko.





Am Samstag (5. August) ist Start mit dem Bürgerfrühstück (10 Uhr, Loungebühne). Von 13 bis 16 Uhr lockt die jüngsten Eberfest-Besucher das Kinderfest mit Puppentheater, Schultütenaktion und Schminken. Ort: Sparkassenbühne. Dort spielt auch um 17.45 Uhr die Band M 1. Ab 20 Uhr spielt Four Roses.

Auf der Volksbank-Bühne ist um 18 Uhr Pretty & Pink dran. Um 21 Uhr spielt Stürmer Deluxe.

Für die Kinder gibt es einige Aktionen. Hier ließ sich 2022 Lionel zum Fuchs schminken. (Archivfoto) Foto: Helge Landmann / regios24

Auf der Lounge-Bühne, wo um 10 Uhr Start mit dem Bürgerfrühstück ist, spielen um 18 Uhr Jonas Green und um 21 Uhr Leon Braje (Voice of Germany Staffel 6).

Am Ütschenpaul gibt es ab 18.30 Uhr DJ Musik.

Eberfest: Verkehrsbehinderungen, Absperrungen, Buslinien, Parkplätze auf einen Blick

Die Lange Straße sowie die Straße An der Propstei werden für die Aufbauarbeiten bereits ab Donnerstag, 3. August ab 6 Uhr für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Dadurch bedingt können auch die Kattenstraße und die südliche Meinstraße nicht angefahren werden. Die Sperrungen werden am 6. August (Sonntag) voraussichtlich gegen 18 Uhr wieder aufgehoben.

Stichwort Buslinien: Von Donnerstag, 3. August, bis Sonntagabend, 6. August, fahren die Linien 201/221 und 265 in beide Richtungen aufgrund des Eberfestes in Vorsfelde eine Umleitung. Die Haltestellen „Ernst-August-Straße“, „Petruskirche“ und „Obere Tor“ können nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle wird an der Feuerwehr eingerichtet. Zusätzlich wird die Haltestelle „Roßplatz“ bedient.

Stichwort Parkplätze: Besuchern des Eberfestes wird empfohlen, die Parkplätze am Schützenhaus, am Schulzentrum Im Eichholz, am Achtenbüttelweg, am Drömlingstadion und in der Straße An der Meine in Anspruch zu nehmen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de