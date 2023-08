Wolfsburger Hotel-Gesellschaft ist insolvent

Das Hotel Jott in Wolfsburg-Sandkamp ist der Stammsitz der Schmidt Küchen- und Hotelverwaltungsgesellschaft. Sie befindet sich in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.

Die Schließung des Gourmetrestaurants L‘Unique war nur der Vorbote: Die Schmidt Küchen- und Hotelverwaltungsgesellschaft (SKV) mit Sitz in Sandkamp hat finanzielle Probleme. Am 1. August hat das Amtsgericht Wolfsburg ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet.

Nach Angaben von Geschäftsführerin Annegret Schmidt befand sich das Unternehmen bereits seit Mai in einem Schutzschirmverfahren. Die Betriebe seien alle weiter geöffnet: Das von ihren Eltern noch unter dem Namen Jäger betriebene Hotel Jott in der Stellfelder Straße, in dem am Dienstagmorgen ganz normal das Frühstücksbüffet serviert wurde, das Restaurant Jott Playce in der Volkswagen-Arena, das Café Playce Lounge im AOK-Stadion und das Restaurant Lakewood am Tankumsee.

Wolfsburger Hotel-Gesellschaft: Insolvenz in Eigenverantwortung

Zu den Gründen der finanziellen Schieflage schweigt sich Schmidt aus. Ebenso zu ihrem Plan, aus den roten Zahlen zu kommen. Aus öffentlich einsehbaren Firmendaten geht hervor, dass die SKV von 2012 bis 2020 fast jedes Jahr Verluste schrieb. Und dass der 2019 als Prokurist eingesetzte Siegmund Nickel seit Ende Juni keine Prokura mehr hat. Annegret Schmidts Vater Heinz ist seit Mitte Juli kein Geschäftsführer mehr.

Im Februar hatten Annegret Schmidt, Siegmund Nickel und sein Sohn, der Koch Patrick Nickel, im Hotel Jott noch das Gourmetrestaurant L‘Unique eröffnet. Französische Küche in frisch umgestalteten Räumen mit Sommelière und Zigarrenlounge, das war der Plan. Schon im Frühjahr war das L‘Unique wieder zu, angeblich überrollt von zu schnellem Erfolg und vielleicht nur vorübergehend über den Sommer, in dem sich das Team auf das Restaurant am Tankumsee konzentrieren sollte.

Betrieb im Hotel Jott und den Restaurants läuft weiter

Ob Annegret Schmidt alle Betriebe halten will? Dazu sagt die Geschäftsführerin des Familienunternehmens aktuell nichts. Ebenso wenig zur Zahl der Mitarbeiter oder deren Zukunft.

Ihr Vater und sie hatten den Stammsitz, das Hotel in Sandkamp, vor rund zehn Jahren ausgebaut und um damals sehr gefragte Konferenz- und Versammlungsräume erweitert. 52 Zimmer hat das Haus heute. Ab 2016 krempelte die Tochter das Hotel, das erst in „J wie Jäger“, dann in „Jott“ umbenannt wurde, gemeinsam mit dem Gastronom Siegmund Nickel um. Das Restaurant wurde von Hausmannskost auf gehobenere Küche umgestellt, Personal ausgetauscht. 2022 eröffnet das „Lakewood“ am Tankumsee.

Für Dienstag, 17. Oktober, hat das Insolvenzgericht eine Gläubigerversammlung anberaumt.

