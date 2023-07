Das Fallersleber Altstadtfest hat jetzt eine eigene Website

Das Altstadtfest verspricht auch in diesem Jahr, wieder ein Highlight für alle Besucherinnen und Besucher zu werden, kündigt der Verein Blickpunkt Fallersleben an. Um die Vorfreude zu steigern und eine noch bessere Informationsplattform zu bieten, wird die Veranstaltung erstmalig mit einer eigenen Webseite präsent sein, teilt der Verein mit.

Die Website www.altstadtfest-fallersleben.de ist ab sofort online. Die neue Website soll eine zentrale Anlaufstelle für alle Interessierten sein und mit aktuellen Informationen rund um das Fest aufwarten, heißt es in der Mitteilung.

In enger Zusammenarbeit mit einem Arbeitskreis, der über den Vorstand hinausgehe, arbeite der Blickpunkt Fallersleben bereits mit Hochdruck an der Planung des diesjährigen Altstadtfests. Der Arbeitskreis setzt sich der Mitteilung zufolge aus engagierten Mitgliedern des Blickpunktes und Veranstaltungsexperten zusammen und bringe frischen Wind und neue Ideen in die Organisation des Festes ein.

„Wir sind sehr gespannt auf die Resonanz der neue Website und freuen uns, dass wir unseren Besuchern eine moderne und benutzerfreundliche Plattform bieten können“, sagt Otto Saucke, Vorsitzender des Blickpunkt Fallersleben. „Die Website www.altstadtfest-fallersleben.de wird ein umfangreiches Programm, Informationen zu den einzelnen Attraktionen, Tipps zur Anreise und vieles mehr bieten. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Gäste bestens informiert sind und das Altstadtfest in Fallersleben in vollen Zügen genießen können“, ergänzt Entwickler Andreas König. red

Das Altstadtfest in Fallersleben findet vom 30. August bis 2. September statt. Neben Livemusik, kulinarischen Köstlichkeiten und einer erweiterten Festmeile freuen sich die Veranstalter auf den Besuch der Tierser Blaskapelle.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de