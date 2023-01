Schwefelbad Fallersleben verkürzt Öffnungszeiten

Das Schwefelbad Fallersleben passt seine Öffnungszeiten nach Mitteilung des Wolfsburger Klinikums an. Das Traditionsbad öffnet demnach ab 1. März montags bis donnerstags nur noch jeweils von

6.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

Pro Woche fallen im Schwefelbad acht Wassergymnastikgruppen weg

Bisher endeten die letzten Wassergymnastikkurse an diesen Tagen um 20.30 Uhr, so dass an den vier Abenden nun insgesamt acht Funktionstrainingsgruppen pro Woche im Bewegungsbad wegfallen. Freitags und an den Wochenenden sollen die Öffnungszeiten unverändert bleiben.

„Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der beiden letzten Gruppen von montags bis donnerstags bietet das Bad künftig die Wassergymnastik am späten Nachmittag oder an den früheren Abendstunden an“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Das Schwefelbad-Team informiert die betroffenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und vereinbart mit ihnen gemeinsam neue Termine.“

Fallersleber Therapiezentrum will Energieverbrauch reduzieren

„Hintergrund für die Neuregelung ist die Überprüfung der Auslastung der einzelnen Gruppen. Hier ergab sich für das Schwefelbad ein Anpassungsbedarf“, erläutert das städtische Klinikum, zu dem das Schwefelbad gehört.

Die Anpassung der Öffnungszeiten zum 1. März bringt laut Klinikum neben einer besseren Auslastung der angebotenen Kurse noch einen weiteren Vorteil: „Das Schwefelbad reduziert seinen eigenen Energieverbrauch.“

