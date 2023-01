VW Immobilien Mit der VW Wohnungsbau fing in Wolfsburg vor 70 Jahren alles an

Am 28. Januar 1953 wurde die VW Wohnungsbau gemeinnützige Gesellschaft mbH mit dem Ziel gegründet, in kurzer Zeit ausreichenden Wohnraum für die Werksangehörigen von Volkswagen zu bauen. Damit wurde der Arbeitsstandort Wolfsburg gesichert und weiter ausgebaut. 70 Jahre später ist die Volkswagen Immobilien GmbH (VWI) nicht nur ein verlässlicher Partner der Stadt Wolfsburg und deren Stadtentwicklung, sondern ein weltweit engagierter, nachhaltiger und innovativer Immobilienpartner für zahlreiche Marken des Volkswagen Konzerns.

„Seit 70 Jahren engagiert sich die Volkswagen Immobilien GmbH erfolgreich in Wolfsburg und mittlerweile über die Stadtgrenzen hinaus auf dem internationalen Immobilienmarkt. Nicht umsonst ist ihr Claim ‚In Wolfsburg zuhause – in der Welt unterwegs‘ mit innovativen Bauprojekten zu einem Markensiegel für modernen und bezahlbaren Wohnraum sowie attraktive Gewerbeimmobilien geworden“, sagt Gunnar Kilian, Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG, Personal und Truck & Bus sowie VWI-Aufsichtsratsvorsitzender. „Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die an diesem Erfolg mitwirken und freue mich darauf, die nächsten Erfolgskapitel der VWI mit ihnen gemeinsam aufzuschlagen“, so Kilian weiter.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann betont die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Unternehmen: „Volkswagen Immobilien ist seit 70 Jahren ein enger und verlässlicher Partner der Stadt Wolfsburg. VWI hat einen großen Beitrag zur Entwicklung unserer Stadt beigetragen und für unsere Bürgerinnen und Bürger durch kontinuierliche Modernisierungen den Wohnungsbestand aufgewertet.“ Zudem habe VWI nicht nur eigene Mietwohnungen realisiert, sondern auch auswärtige Investoren für Wolfsburg gewinnen können und damit auch neue Wohngebäude geschaffen. „Ich bedanke mich für das große Engagement des Unternehmens und wünsche im Namen der Stadt Wolfsburg auch für die Zukunft alles Gute“, gratuliert Weilmann zum Jubiläum.

Zukunftsfähiger Wohnraum

Die Entwicklung und Realisierung von bezahlbarem und zukunftsfähigem Wohnraum war und ist eine elementare Kernaufgabe, der sich VW Immobilien seit nunmehr 70 Jahren stellt. Mit rund 9500 Wohnungen trägt VWI als Immobilientochter des Konzerns und zweitgrößter Wohnungsanbieter in Wolfsburg dazu bei, dass das Wohnen sicher und bezahlbar bleibt. Jährlich investiert VWI nach eigenen Angaben bis zu 20 Millionen Euro in die nachhaltige Modernisierung der Wohnquartiere, um den eigenen Bestand kontinuierlich aufzuwerten und die Wohnqualität konsequent zu verbessern.

Auch in der neueren Stadtentwicklung spielt VWI ein Rolle – hier spielen die besondere Architektur und modernes, nachhaltiges Wohnen eine große Rolle. Beim größten VWI-Neubauprojekt, den Steimker Gärten, geht es seit dem Baustart in 2016 sichtbar stetig voran. Gemeinsam mit weiteren Investoren

Geprägt durch chronischen Wohnraummangel gründet Volkswagen am 28. Januar 1953 die VW Wohnungsbau, um diesem Notstand entgegenzuwirken. Bis Ende des Jahres erbaut die gemeinnützige Gesellschaft mbH bereits 1400 Werkswohnungen in Wolfsburg. Die Errichtung von Werkswohnungen wird damit zu einem wichtigen Instrument beim Aufbau einer Stammbelegschaft Foto: Volkswagen AG

entsteht in den kommenden Jahren im Osten der Stadt ein moderner neuer Stadtteil. Hier hat VWI als Vermieter bereits die geplanten 240 eigenen Mietwohnungen fertiggestellt und vermarktet derzeit noch Baufelder im zweiten Bauabschnitt. Bis 2026 werden voraussichtlich rund 3000 Bewohnerinnen und Bewohner in den Steimker Gärten ein neues Zuhause finden.

Wolfsburg als attraktiver Konzernhauptsitz

„Seit sieben Jahrzehnten stehen wir als zuverlässiger Partner der Volkswagen AG den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Konzerns sowie den Einwohnern von Wolfsburg in allen Immobilienfragen zur Seite“, sagt Meno Requardt, Sprecher der VWI-Geschäftsführung. „Die Wolfsburger Wohnungsbauoffensive haben wir von Anfang an begleitet und in den vergangenen Jahren rund 500 neue Wohnungen im Stadtgebiet realisiert. Auch in Zukunft werden wir dafür Sorge tragen, Wolfsburg als attraktiven Konzernhauptsitz weiterzuentwickeln und in die Modernisierung unserer Wohnquartiere investieren.“

Führenden Immobilienpartner

Auch im gewerblichen Bereich entwickelt und realisiert VWI viele herausfordernde Immobilienprojekte für zahlreiche Marken des Volkswagen Konzerns. Und das in der Region, in Deutschland und weltweit, wie beispielsweise das in 2022 fertiggestellte Porsche Autohaus am Pragsattel in Stuttgart, eine energieschonende Fertigungshalle für E-Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe zum Volkswagen Werk in Emden oder das gerade im Bau befindliche Headquarter von Skoda in Mlada Boleslav. Weitere wichtige Geschäftsfelder sind das nationale und internationale Mietvertrags- und Leasingmanagement, Assetmanagement, Projektmanagement und Facility Management.

„Unser Ziel ist und bleibt es, Volkswagen Immobilien als führenden Immobilienpartner im Volkswagen Konzern weiterzuentwickeln und noch sichtbarer zu machen. Dabei agieren wir engagiert und mit klarer Konzernperspektive im Sinne unserer Auftraggeber und begeistern mit innovativen und vor allem nachhaltigen Projekten unsere Kunden“, erläutert VWI-Geschäftsführer Hardy Brennecke die strategische Ausrichtung.

