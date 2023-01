Verkehrsüberwachung Blitzer-Anschlag in Wolfsburg reißt Loch in Haushalt der Stadt

Das war ein Knalleffekt mit heftigen Nachwirkungen: Am Wochenende hatten Unbekannte am Mörser Knoten einen der beiden mobilen Blitzer-Anhänger der Stadt Wolfsburg gesprengt. Die Mess- und Speichertechnik hielt der Explosion nicht stand. Das Ergebnis: Totalschaden. Die Stadt will möglichst schnell Ersatz beschaffen, um weiter Temposünder zur Kasse bitten zu können. Doch das ist nicht so einfach.

Der bisher noch nicht aufgeklärte Sprengstoff-Anschlag auf den an der Landesstraße 294 bei Mörse abgestellten Blitzer-Container – eine neue Qualität von Attacke auf die mobile Messeinrichtung – war am Dienstag auch Thema im Bürgerdienste-Ausschuss.

Stadt Wolfsburg hat Problem mit Beschaffung eines neuen Blitzers

Als Bürgerdienste-Geschäftsbereichsleiter Jens Krause beim Thema Haushaltsberatung geplante Investitionen für dieses Jahr vorstellte, gab’s aus dem Ausschuss Nachfragen zum so genannten „Enforcement Trailer“. Den hatte die Stadt vor wenigen Jahren gekauft und werbewirksam auf den Namen „Hildegard“ getauft. Ihr Partner, der zuvor bereits angeschaffte „Herbert“, ist nun also quasi Witwer.

Jedenfalls wollte Irene Siemann von den Grünen wissen, ob der zerschossene Blitzer, einst angeschafft für 150.000 Euro, versichert ist. „Ja, ist er“, bestätigte Andreas Bauer. Die Sprengstoff-Attacke sei in der Klärung mit der Versicherung. Er überbrachte den Ausschussmitgliedern aber eine Hiobsbotschaft: „Wir haben jetzt ein Problem in der Neubeschaffung. Daher bekommen wir zeitnah erst einmal ein Leihgerät.“

Immer wieder kommt es zu Anschlägen gegen die mobilen Blitzer-Anhänger der Stadt, so wie beispielsweise im April 2020, als es auf der Braunschweiger Straße eine Sprüh-Attacke gab. Foto: Darius Simka / regios24 (Archiv)

Dauert Lieferung von Hildegard-Ersatz womöglich ein Jahr?

„Das geht überhaupt nicht“, kommentierte Ausschuss-Vorsitzender Andreas Klaffehn von der PUG den krassen Anschlag, der womöglich von einem auf der Strecke zwischen Mörse und Hattorf geblitzten Autofahrer verübt wurde. Derjenige komme mit der Herbeiführung einer Sprengstoff-Explosion nicht durch, betonte der Parteiunabhängige und sprach davon, dass es bald eine Neubeschaffung geben werde.

Doch das geht offenbar nicht so fix: Der stellvertretende Ausschuss-Vorsitzende André Schlichting stellte eine Lieferzeit von einem Jahr für einen neuen Blitzer-Anhänger in den Raum. „Wie viele Einnahmen gehen der Stadt durch den Ausfall von Hildegard verloren?“, wollte er wissen – und wie sich das kompensieren lasse. Schließlich sind die Einnahmen durch die Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen im Haushalt der Stadt fest eingeplant.

Einnahme-Ausfälle beim Ahnden von Temposünden

Was die Miete des Leih-Blitzers kosten wird und wie hoch die Einnahme-Ausfälle sein werden, vermochte der Ordnungsdezernent nicht zu sagen. „Aber uns gehen Einnahmen verloren, weil das Leihgerät noch nicht da ist. Letztendlich haben wir ein Minus dadurch, dass das Gerät gesprengt wurde.“ Anpassungen der Haushaltsansätze seien aber wohl nicht erforderlich, sagte Bauer.

Auch Bürgerdienste-Leiter Krause hielt die Minder-Einnahmen durch den fehlenden Blitzer-Anhänger nicht für so dramatisch, als dass die im Haushalt berücksichtigt werden müssten. Er geht davon aus, dass das Leihgerät relativ bald kommt und dafür eine Miete „im niedrigen vierstelligen Bereich“ fällig wird. Was die Lieferzeit für einen Hildegard-Ersatz betrifft, vermochte er nicht zu sagen, ob das tatsächlich ein Jahr dauern wird.

Stadtverwaltung will auch stationären Blitzer anschaffen

„Wir machen uns eher Sorgen um die Verkehrssicherheit“, betonte Krause. Die mobilen Blitzer seien zuletzt an neuen Unfallschwerpunkten eingesetzt worden.

Das Investitionsprogramm der Stadt sieht zudem vor, dass 2023 eine stationäre Geschwindigkeits-Messanlage und eine mobile Verkehrsmesstafel angeschafft werden.

