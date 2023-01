C&A schließt Filialen: So steht es um das Geschäft in Wolfsburg

Wolfsburg. Die Modekette modernisiert und baut Filialen um – etwa in Braunschweig. Es müssen aber auch Geschäfte schließen. Wie es in Wolfsburg weitergeht.

Die Filiale in der Gifhorner Innenstadt hat im Juli 2022 geschlossen, in Braunschweig kündigte C&Akürzlich einen Umbau an. Stellt sich die Frage, wie es für den Laden in der Wolfsburger Innenstadt weitergeht: Bleibt das Geschäft in der Porschestraße 31 bestehen?

Bundesweit betreibt die Modekette etwas mehr als 400 Filialen, europaweit sind es 1300. Im Zuge einer neuen Strategie will das Bekleidungsunternehmen die Stores umkrempeln. In den vergangenen eineinhalb Jahren hat C&A bereits mehr als 730 Filialen in ganz Europa modernisiert. Dieses Jahr sind weitere Änderungen und Modernisierungen vorgesehen.

Rund ein Dutzend Geschäfte mussten 2022 allerdings auch schließen. Dieses Jahr sollen weitere Läden folgen – darunter mit Kiel, Rendsburg und Elmshorn drei Standorte in Schleswig-Holstein. Im Rahmen von regelmäßigen Analysen sei das Modeunternehmen zu der Entscheidung gekommen, diese Filialen zu schließen, berichteten mehrere Medien.

C&A-Filiale in Wolfsburg soll erhalten bleiben

Die gute Nachricht: Wolfsburger Fans des Modekaufhauses können erst einmal aufatmen. Für die Filiale in der Porschestraße ist derzeit keine Verkleinerung oder Schließung angedacht, kündigt Pressesprecherin Claudia Junge auf Anfrage an. „Wolfsburg ist ein wichtiger Standort in unserem Filialportfolio“, betont die Unternehmenssprecherin.

Veränderungen bei dem Mode-Riesen kündigten sich bereits 2021 an: Damals war die langjährige Ikea-Managerin Giny Boer als neue Chefin angetreten, um das 180 Jahre alte Unternehmen wieder flottzumachen. Die Pandemie hatte C&A in Bedrängnis gebracht, und das Onlinegeschäft spielt umsatzmäßig noch keine allzu große Rolle. Modernisierungen gehören zur langfristigen Umstrukturierung der Modemarke. „Wir investieren kontinuierlich in unsere Stores, um das Einkaufserlebnis unserer Kundinnen und Kunden zu optimieren“, so Junge. Viele Läden sollen ein „Facelift“ bekommen.

