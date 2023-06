Polizei Wolfenbüttel stellt Täter nach Vandalismus in Bankfiliale

Wolfenbüttel. Die Polizei schnappte einen 22-jährigen alkoholisierten Täter in Wolfenbüttel, der in einer Bankfiliale randaliert und ein Auto beschädigt hatte.

In Wolfenbüttel randalierte ein 22-Jähriger in einer Bankfiliale und beschädigte zudem ein geparktes Auto.

Eine aufmerksame Zeugin hat gegen 5 Uhr am Freitag beobachtet, wie ein Mann in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ein geparktes Auto beschädigte. Das berichtete die Polizei am Samstag.

Die Zeugin verständigte die Polizei, die den 22-jährigen alkoholisierten Täter noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen konnte. Anhand von Zeugenaussagen und Spuren stellten die Polizeibeamten außerdem fest, dass der Mann zuvor in einer Bankfiliale an der Kreuzung Goslarsche Straße und Adersheimer Straße randaliert und erhebliche Schäden verursacht hatte. Die Polizei fertigte Strafanzeige.

