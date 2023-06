Brand mit Explosion im Kreis Helmstedt: Wehr löscht in Atemschutz

Blaulicht Helmstedt Brand mit Explosion in Helmstedter Industriegebiet

Die Feuerwehr bekämpft einen Brand im Industriegebiet am Mühlengraben. (Symbolbild)

Helmstedt Bei einem Feuerwehreinsatz im Industriegebiet in Helmstedt kam es am Donnerstag zu einer Explosion: Paletten sowie Ölfässer gerieten in Brand.