Braunschweig: Jugendliche prügeln auf andere ein – Zeugin gesucht

Eine Gruppe Jugendlicher hat in Braunschweig drei weitere Jugendliche angegriffen und verletzt. Das berichtet die Polizei am Freitag, sie sucht nach einer Zeugin.

Am Abend des 15. Februar ist es laut Angaben der Polizei im Bereich der Haltestellen am Donauknoten zu einer Prügelei gekommen. Dabei griff eine Gruppe von zirka zehn Jugendlichen drei andere Jugendliche nach einer kurzen verbalen Anfeindung mit Schlägen und Tritten an, heißt es im Polizeibericht. Fünf bis sechs aus der Gruppe traten demnach auch weiter auf einen der Drei ein, als er bereits am Boden lag. Die Gruppe flüchtete in verschiedenen Richtungen, als eine ebenfalls anwesende weibliche Person lautstark ankündigte, die Polizei zu rufen.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach der Person, die zum einen Zeugin der Auseinandersetzung war und zum anderen eine weitere Begehung von Körperverletzungen und womöglich schlimmere Verletzungen bei den betroffenen Jugendlichen verhindert hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531 476-2516 entgegen.

