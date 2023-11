Braunschweig. Bei Eintracht Braunschweigs JHV stehen nicht nur Präsidentschaftswahlen an. Die Versammlung birgt Brisanz. Hier geht‘s zum Live-Ticker.

16.30 Uhr: Was passiert bei der JHV? Wie viele Mitglieder sind stimmberechtigt? Wie lautet der Ablaufplan? Wer stellt sich zur Wahl? Und was passiert eigentlich, sollte Kumpis nicht die nötige Stimmenmehrheit auf sich vereinen können? Antworten auf die wichtigsten Fragen vorab findet Ihr in unseren FAQ.

16.00 Uhr: Nicht nur das Präsidium, auch der Aufsichtsrat steht ob der prekären sportlichen Lage im Fokus. Und nicht nur die Fans beäugen die Arbeit mittlerweile mit Sorge. Auch Klub-Legende Horst Wolter meldete sich in einem Brief zu Wort – mit einem drastischen Wunsch.

15.40 Uhr: Am vergangenen Freitag stellten sich Nicole Kumpis, Aufsichtsratsvorsitzender Jens-Uwe Freitag, Sportdirektor Benjamin Kessel und Finanz-Geschäftsführer Wolfram Benz den Fragen der Fans. Wobei: Auch an diesem Konzept gab‘s Kritik. Die Anhänger mussten ihre Fragen vorher einschicken, Eintracht konnte sie sortieren. Nachfragen waren nicht möglich. Und die Protagonisten? Die schlugen sich nicht alle gut.

15.30 Uhr: Der wohl entscheidende Punkt auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung: Die Präsidentschaftswahlen. Nicole Kumpis stellt sie erstmals zur Wiederwahl. Gerade unter bei den Fußball-Fans steht sie in der Kritik. Unter anderem wird ihr mangelnde Kommunikation vorgeworfen. Zudem würde sie sich bei Themen rund um den Profi-Fußball zu sehr zurückhalten. Im Interview mit unserer Zeitung sagte Kumpis in Bezug auf die Zweitliga-Kicker: „Die Situation ist nach wie vor besorgniserregend.“ Sie habe aber „leisen Hauch von Hoffnung“.

15:02 Uhr: In den vergangenen Wochen ist viel passiert bei den Blau-gelben. Auf die Entlassung von Ex-Trainer Jens Härtel und Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann folgte die Verpflichtung von Coach Daniel Scherning – und der erste Saisonsieg seit Monaten. Das alles dürfte aber nur ein wenig Schärfe aus der Jahreshauptversammlung genommen haben.

15 Uhr: Am Freitag gilt‘s – und damit herzlich willkommen in unserem Live-Blog zur Jahreshauptversammlung von Eintracht Braunschweig. Das Mitgliedertreffen birgt einiges an Brisanz. An dieser Stelle halten wir euch darüber auf dem Laufenden.