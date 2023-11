Braunschweig. Braunschweigs Legende Horst Wolter fordert den Neubeginn. Nicole Kumpis bietet klärendes Gespräch an, „Initiative“ meldet sich zu Wort.

Horst „Luffe“ Wolter ist in Sorge um seine Eintracht. Braunschweigs Meisterheld von 1967 sieht das Ansehen seines Klubs durch die Fehlentwicklungen der vergangenen Monate gefährdet. In einem Brief an unsere Redaktion schreibt der heute 81-Jährige: „Den Verantwortlichen im Präsidium und Aufsichtsrat ist hoffentlich bewusst, dass durch das jetzige Chaos, das sie zu vertreten haben, ein großes Potenzial an Sympathie aufs Spiel gesetzt wird.“ Wolter formuliert daher weiter: „Um weiteren Schaden vom Verein abzuwenden, bitte ich die Verantwortlichen im Präsidium und im Aufsichtsrat, die für die jetzige Situation Verantwortung tragen, den Weg für einen Neubeginn freizumachen.“ Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins, die am Freitagabend im Eintracht-Stadion ansteht, sollen die Führungsgremien des Vereins (Präsidium) und der Zweitliga-Fußballer (Aufsichtsrat) nach Wolter zurücktreten.