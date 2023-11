Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Jahreshauptversammlung am Freitag bietet Brisanz. Wir haben die wichtigsten Themen zusammengefasst.

Am Freitag ist es so weit. Dann steht bei Eintracht Braunschweig die Jahreshauptversammlung an. Im Business-Bereich des Eintracht-Stadions stellt sich die amtierende Präsidentin Nicole Kumpis mit ihrem Team zur Wiederwahl. Die Mitgliederversammlung birgt einiges an Brisanz. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten in einem FAQ zusammengefasst.

Wer steht bei Eintracht Braunschweig zur Wahl?

Für das wichtigste Amt im Gesamtverein gibt es nur eine Bewerberin. Nicole Kumpis stellt sich zur Wiederwahl. Sie hatte sich bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Frühjahr 2022 gegen Axel Ditzinger durchgesetzt und ist in Deutschland die einzige Frau, die dieses Amt bei einem Verein bekleidet, der auch im Profi-Fußball im Wettbewerb steht. Auch Uwe Fritsch kandidiert erneut als Erster Vizepräsident. Gleiches gilt für Bettina Heinicke. Sie möchte Vizepräsidentin Abteilungen werden.

Aber auch zwei neue Bewerber gehen ins Rennen. Für den Posten des Vizepräsidenten Finanzen tritt Dr. Thies Vogel an. Er möchte die Nachfolge von Rainer Cech antreten, der dieses Amt seit Anfang des Jahres 2008 innehatte. Ebenfalls nicht mehr antreten wird Benjamin Kessel. Der 36-Jährige ist mittlerweile in der Kapitalgesellschaft zum Sportdirektor aufgestiegen und hat seit der Freistellung von Peter Vollmann die sportliche Leitung des Fußball-Zweitligisten übernommen. Statt Kessel stellt sich mit Ken Reichel ein anderer Ex-Spieler mit hohem Ansehen bei den Fans zur Wahl zum Vizepräsidenten Fußball. Robert Beuse hat seine Bewerbung zurückgezogen.

Wie bleibt Kumpis Präsidentin?

Um weiterhin Präsidentin des BTSV Eintracht von 1895 e.V. zu bleiben, benötigt Kumpis eine absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen der Mitglieder.

Was geschieht, wenn Kumpis keine Mehrheit bekommt?

Gelingt es der amtierenden Präsidentin nicht, die nötige Stimmenmehrheit auf sich zu vereinen, bleibt sie kommissarisch so lange im Amt, bis Neuwahlen durchgeführt worden sind. Für jeden Bewerber und jede Bewerberin um ein Amt im Präsidium wird einzeln abgestimmt. Das heißt, selbst wenn Kumpis es nicht schaffen sollte, könnten die übrigen Präsidiumsplätze bereits belegt werden.

Fraglich ist nur, ob die anderen ihre Ämter dann antreten würden. Sie hätten auch die Möglichkeit zu verzichten.

Wie viele Mitglieder sind stimmberechtigt?

6.650 Mitglieder zählte Eintracht Braunschweig im September. Die Zahl ist für die Wahlen bei der Jahreshauptversammlung maßgeblich. Denn nur wer mindestens drei Monate vor der Abstimmung in den Verein eingetreten ist, ist auch stimmberechtigt.

Welche Anträge sind geplant und wie lautet die Tagesordnung?

Die Mitglieder sollten sich auf einen langen Abend einstellen. Die JHV wird um 18 Uhr beginnen. Dann stehen folgende 17 Punkte auf der Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung

2. Gedenken an die Verstorbenen

3. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 29. November 2022

4. Ehrungen

5. Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder

6. Berichte des Präsidiums

7. Entgegennahme des Jahresabschlusses 2022/2023

8. Bericht der Rechnungsprüfer

9. Bericht des Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA sowie der Eintracht Braunschweig Management GmbH

10. Aussprache zu den Berichten

11. Entlastung des Präsidiums

12. Entlastung des Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA sowie der Eintracht Braunschweig Management GmbH

13. Änderungen der Satzung des BTSV Eintracht von 1895 e.V.

14. Neuwahl des Präsidiums, des Vorstands, des Ehrenrates und der Rechnungsprüfer

15. Verkauf eines vereinseigenen Grundstücks

16. Sonstige Anträge

17. Verschiedenes

Einige Anträge sind bereits geplant. So ist angedacht, die Amtszeit des Präsidiums zu verlängern, sofern die Mitglieder zustimmen. Auch sollen künftige Präsidiumskandidaten offenbar für eine gewisse Zeit Vereinsmitglied sein, bevor sie zur Wahl antreten dürfen. Zudem könnte eine feste Regel zur Abberufung von Präsidiums- und Aufsichtsratsmitgliedern eingeführt werden.

Warum birgt die Jahreshauptversammlung Brisanz?

Die erste Amtszeit von Kumpis wird durchaus ambivalent betrachtet. In den Abteilungen genießt sie weitgehend Rückhalt – eben weil die Präsidentin Wert darauf legt, sich für den gesamten Verein einzusetzen und nicht vorrangig für die Fußballer.

Genau das aber wird ihr an anderer Stelle negativ ausgelegt. Viele Eintracht-Fans beanstanden, Kumpis würde sich zu Belangen des Zweitliga-Teams zu wenig einbringen. Ihre Vorgänger – wie etwa Sebastian Ebel – waren an dieser Stelle deutlich präsenter. Zumal der Präsident oder die Präsidentin automatisch auch einen Platz im Aufsichtsrat der Profi-Kicker bekommt. Zudem wird Kumpis mangelnde öffentliche Kommunikation vorgeworfen, zum Beispiel in Bezug auf das sportliche Strategiekonzept.

Der Tabellenstand der Fußballer ist auch immer ein Faktor im Stimmungsbarometer vor den Mitgliederversammlungen. Und da sieht‘s aktuell schlecht aus. Der Abstieg in die Drittklassigkeit droht, überdies befand sich die Kapitalgesellschaft auch personell zuletzt im Chaos. Mit Daniel Scherning steht bereits der vierte Trainer dieses Kalenderjahres an der Seitenlinie.

Sportgeschäftsführer Peter Vollmann wurde kürzlich freigestellt. Damit hat der Klub zwar denjenigen rausgeschmissen, der von den Fans als Hauptverantwortlicher für die sportliche Misere ausgemacht worden ist. Dafür stehen jetzt aber die anderen Teile der Führungsriege stärker im Fokus – und dazu zählt auch Kumpis.

Bereits durch den Wahlausschuss soll Kumpis nicht ohne Gegenstimmen gekommen sein.