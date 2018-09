Hamburg. Die Braunschweiger Eintracht hat am Donnerstag ein Testspiel beim Hamburger SV absolviert. Der Erstliga-Absteiger gewann mit 2:1.

Drittligist Eintracht Braunschweig hat am Donnerstagnachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Testspiel beim Erstliga-Absteiger HSV bestreitet. In der 19. Minute gingen die Löwen durch den Treffer von Mergim Fejzullahu mit 1:0 in Front, ehe Hamburgs Lewis Holtby die Partie nach der Pause mit seinen beiden Treffern (57.,75.) gedreht hat.

Mehr in Kürze.