Peine. Die Polizei Peine berichtet am Samstag von einem Diebstahl, Sachbeschädigung und Streitereien in einer Gaststätte.

Diverse Delikte haben die Polizei in Peine beschäftigt (Symbolbild).

Polizeibericht Peine Peine: E-Scooter gestohlen, Autos zerkratzt, Stress in Kneipe

Mit diversen Delikten ist die Polizei Peine am Freitag beschäftigt gewesen. Wie die Beamten berichten, war es zunächst zu einem Diebstahl gekommen. An der Daimlerstraße ließ demnach ein 49-Jähriger am Freitag zwischen 12.45 und 1250 Uhr seinen E-Scooter unbeaufsichtigt, um einkaufen zu gehen.

Obwohl das Gefährt ordnungsgemäß abgeschlossen war, wurde es binnen weniger Minuten geklaut. Der Täter oder die Täterin hatte mit einem Schneidwerkzeug das Schloss zertrennt und war mit dem Roller geflüchtet. Schaden: Rund 600 Euro.

Neun Autos auf Parkplatz in Peine zerkratzt

Gleich neun geparkte Autos fielen bereits am Freitagvormittag einer Sachbeschädigung zum Opfer. Sie alle waren auf einem Parkplatz an der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße 24 abgestellt. Unbekannte Täter hatten die PKW zwischen 7.50 und 10.35 Uhr mit einem spitzen Gegenstand auf verschiedene Art und Weise zerkratzt. Mögliche Hintergründe waren nicht ersichtlich. Der Gesamtschaden dürfte sich laut Polizei auf 5000 Euro belaufen.

Beleidigungen in Kneipe am Pulverturmwall

Am Freitagabend dann gab es noch Beleidigungen in einer Gaststätte am Pulverturmwall. Laut Polizei hatten vier männliche Gäste anscheinend etwas zu viel Alkohol getrunken und sich nicht mehr ganz im Griff. Zunächst beleidigten sie eine Angestellte, später einen anwesenden Gast und erhielten aufgrund dessen Hausverbote.

Als gegen 22.44 Uhr die Polizei eintraf, flüchten drei Personen. Ein Verursacher konnten jedoch gestellt werden. Die Person, laut Atemalkoholtest hatte der Mann 1,98 Promille, kam in Gewahrsam, die Beamten fertigten entsprechende Anzeigen.

