Unfall mit Tretroller: Kind in Lebenstedt angefahren

Salzgitter. Ein Kind ist in Lebenstedt mit seinem Tretroller auf die Lichtenberger Straße gefahren – Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Ein Sechsjähriger ist in Lebenstedt bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei am Freitagmittag.

Unfall in Salzgitter-Lebenstedt

Dabei war das Kind mit seinem Tretroller gegen 14.30 Uhr auf der Lichtenberger Straße unterwegs, als es plötzlich auf die Fahrbahn fuhr. Ein 63-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Sechsjährige und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.

