Zwei Pferdeanhänger in Schladen gestohlen

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Schladen auf das gesicherte Gelände eines Landmaschinenhandels im Gewerbegebiet eingedrungen. Das berichtet die Polizei am Freitag. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher Kennzeichen und zwei Pferdeanhänger. Die Polizei schätzt den Gesamtwert der Anhänger auf 22.000 Euro. Hinweise an (05331) 9330.

Motorrollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Donnerstagmorgen ein 24-jähriger Autofahrer beim Ausparken in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel eine 18-jährige Motorrollerfahrerin, die eigentlich Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 18-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro.

Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Auf der Strecke zwischen Dettum und Bansleben, Landesstraße 627, ist es am Freitag, 3. März, gegen 15 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen bislang unbekannten Autofahrer gekommen. Wie die Polizei weiter berichtet, hat ein 29-jähriger Autofahrer versucht, einen vor ihm langsamer fahrenden schwarzen Skoda Octavia zu überholen.

Hierbei sei er durch den Fahrer dieses Autos mehrfach abgedrängt und ausgebremst worden. Die Polizei sucht nun Zeugen dieses Vorfalles, insbesondere den oder die Fahrerin eines roten Audi A1 der diesen Vorfall als nachfolgender Fahrer beobachten haben könnte. Hinweise unter (05331) 9330.

