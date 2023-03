Braunschweig. An der Gedenkstätte Schillstraße haben Unbekannte eine Puppe mit antisemitischer Aufschrift abgelegt. Die Polizei sucht Zeugen.

Volksverhetzung Antisemitischer Vorfall an KZ-Gedenkstätte in Braunschweig

Zu einem antisemitischen Vorfall ist es am Freitag an der Gedenkstätte für das KZ-Außenlager Schillstraße gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Mitarbeiter der Gedenkstätte eine Gipspuppe mit einer antisemitischen Aufschrift und einen Rosenstrauß mit abgetrennten Blüten aufgefunden.

Die Polizei stellte die Gegenstände sicher und untersuchte den Tatort. Das zuständige Fachkommissariat ermittelt wegen Volksverhetzung. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zwischen Donnerstag, 18.45 Uhr und 8.45 Uhr am Freitag ungewöhnliche Beobachtungen am Schill-Denkmal gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus der Region

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de