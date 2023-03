Braunschweig. Am Bohlweg in der Innenstadt hat ein Mann zwei Passanten angegriffen – die Polizei musste einschreiten. Jetzt sucht sie nach den beiden Geschädigten.

Die Polizei in Braunschweig musste vergangene Woche einen 31-jährigen Cremlinger in Gewahrsam nehmen, nachdem dieser Leute am Braunschweiger Bohlweg angegriffen hatte. (Symbolbild)

Blaulicht Braunschweig Angriff auf Passanten am Bohlweg in Braunschweig – Zeugen gesucht

In der Braunschweiger Innenstadt hat ein 31-jähriger Mann randaliert und zwei Passanten angegriffen. Das meldet die Polizei am Freitag. Bereits in der vergangenen Woche, in der Nacht von Freitag auf Samstag, habe sich der Mann aus Cremlingen am Bohlweg so aggressiv verhalten, dass die Polizei einschreiten musste. Jetzt suchen die Ermittler nach Zeugen des Vorfalls.

Polizei muss am Braunchweiger Bohlweg einschreiten

Der 31-Jährige habe sich über einen längeren Zeitraum gegenüber umstehenden Personen aggressiv gezeigt. Schließlich rempelte er auf dem Bohlweg scheinbar grundlos zwei Passanten an, schlug eine der Personen und griff der anderen an den Hals. Zwei Security-Mitarbeiter eines Clubs verhinderten Schlimmeres, bis die Polizei den Tatort erreichte.

Um weitere Straftaten zu verhindern, nahm die Polizei den 31-Jährige in Gewahrsam. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde gefertigt. Doch die zwei angegriffenen Personen hatten sich bereits vom Ort des Geschehens entfernt: Jetzt bittet die Polizei die geschädigten Männern, oder andere Zeugen des Vorfalls, sich bei ihr zu melden. Hinweise können beim Polizeikommissariat Mitte gemacht werden: (0531) 4763115. red

