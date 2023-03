Peine: Auto bringt Fahrradfahrer zu Fall und flieht

Peine. Ein Auto überholt in Peine so dicht, dass ein Radfahrer dabei stürzt und sich am Kopf verletzt. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Unfallverursacher.

Ein Autofahrer hat in Peine für einen Unfall gesorgt. Der Fahrer überholte einen Radfahrer so eng, dass dieser stürzte und sich verletzte. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Ein Autofahrer hat einen Fahrradfahrer in Peine am Donnerstag so bedrängt, dass dieser stürzte und sich dabei verletzte. Da er danach vom Ort des Unfalls floh, fahndet die Polizei jetzt nach dem Unbekannten und sucht nach Zeugen. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Fahrerflucht in Peine

Gegen 14.45 Uhr befuhr demnach der 41-jährige Radfahrer am Donnerstag den Horstweg in Peine am rechten Fahrbahnrand, als er von einem blauen VW Golf mit Braunschweiger Kennzeichen überholt wurde. Die Beamten vermuten, dass es sich um einen Golf IV gehandelt habe.

Der blaue Wagen fuhr dabei so dicht an dem 41-Jährigen vorbei und scherte so knapp vor ihm ein, dass der dieser gegen den Bordstein ausweichen musste. Er stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und musste medizinisch versorgt werden.

Der blaue Golf fuhr einfach davon. Auffällig soll ein roter Aufkleber an der Heckklappe des Autos gewesen sein. Die Polizei in Peine bittet um Hinweise unter (05171) 9990.

