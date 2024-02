Gifhorn. In der Memeler Straße haben Unbekannte am Wochenende einen BMW beschädigt. Zwei Felgen und ein Kotflügel waren demoliert. Was war passiert?

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist die Polizei Gifhorn am Montag dieser Woche ausgerückt. Gegen Mittag hatte ein 31-Jähriger seinem BMW in der Memeler Straße in Gifhorn gestartet. Nach wenigen Metern musste er die Fahrt stoppen, da ungewöhnliche Geräusche zu hören waren. Eine Nachschau ergab, dass die Felge hinten links verzogen und der Kotflügel darüber beschädigt war. Auch die hintere, rechte Felge war beschädigt. Durch die Wucht eines Zusammenstoßes war das Fahrzeug mit dieser an den Bordstein geschlagen.

Der 31-Jährige hatte seinen BMW am Samstagabend am Rand der Memeler Straße ordnungsgemäß abgestellt. Der Unfall ereignete sich zwischen vergangenem Samstag, 19 Uhr, und Montag, 11 Uhr. Der Verursacher beziehungsweise die Verursacherin hatte diesen nicht gemeldet, sondern nach dem Zusammenstoß die Örtlichkeit unerlaubt verlassen. Zu dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren sucht die Polizei Gifhorn Zeugen. Hinweise unter (05371) 9800.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

red