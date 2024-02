Gifhorn. Musik für den Kinderschutzbund: Die Zuhörer feierten die Melodien aus bekannten Kinofilmen, Krimiserien und legendären Streifen.

„Es ist mal wieder an der Zeit, Gutes zu tun“, stellte Oliver Meyer, Leiter der Polizeiinspektion, am Dienstagabend fest. Damit meinte er das Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen, das diesmal zugunsten des Ortsverbands des Kinderschutzbundes spielte. Denn Kinder sind besonders schutzbedürftig, wie Meyer feststellte. Schon einmal war das Orchester in der Stadthalle da, zugunsten des Hospizes.