Gifhorn. Das Edelgemüse ist in Gifhorn zuhause - und wird von hier in die ganze Region verkauft. Ein Überblick über Sorten, Preise und Verkauf.

Die Spargelsaison läuft im Landkreis Gifhorn auf Hochtouren. Die Preise sind bereits gesunken, weil keine Folien mehr nötig sind für die Ernte. Der milde Winter hat uns ohnehin einen um rund zehn Tage früheren Saisonbeginn beschert. Die höheren Temperaturen als sonst lassen das Edelgemüse sprießen. Hier ist eine Übersicht der großen Spargelhöfe im Landkreise und ihrer Verkaufsstände - inklusive der aktuellen Preise.

Spargelhof Kuhls in Neubokel

Für viele Gifhorner ist der Spargelhof Kuhls erste Adresse. Während der Saison ist auch samstags und sonntags geöffent. Neben Spargel gibt‘s von Kuhls auch Erdbeeren und Kartoffeln. Sehr beliebt ist auch der 24/7-Automat am Hof.

Verkauf: auf dem Hof, Neubokel, Dorfstraße 15, Stand auf dem Gifhorner Markt, Verkaufstellen in Gifhorner Supermärkten (Kaufland, Famila und Edeka Gamsen)

Preise: Klasse I ungeschält 13 Euro je Kilo, Klasse II ungeschält 12 je Kilo, Grüner und Lila Spargel 6 Euro pro 500-Gramm-Bund

Besonderheiten: Es gibt immer mal wieder Angebote wie 3 Kilo Spargelbruch geschält oder 1 Kilo Spargel mit Rost.

Öffnungszeiten: In der Saison Montags bis Sonntags 8 bis 18 Uhr

Kontakt: Telefon: (05371) 33 01

Internet: www.spargelhof-kuhls.de und auf Instagram.

Der Eickenhof in Eickhorst

Das Eickenhofer Spargelreich ist die Spargeladresse im Papenteich. Dort heißt die Klasse I Ludwig der Elegante, Klasse II ist Friedrich der Feine. Außerdem gibts auf dem Eickenhof eigene Erdbeeren und Himbeeren und Tulpen.

Verkauf: auf dem Eickenhof in Eickhorst, Eickenhof 4; weitere Stände unter anderem in Meine und Schwülper

Preise: Klasse I ungeschält 18 Euro je Kilo , Klasse II ungeschält 14 Euro je Kilo, Grüner Spargel 16 Euro je Kilo

Besonderheiten: Auf dem Eickhof gibts auch violetten Spargel.

Öffnungszeiten: in der Saison täglich von 8-18 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.

Kontakt: (05304) 91 93 19

Internet: www.eickenhof.de und auf Instagram

Spargelhof Kaufmann in Vollbüttel

Der traditionelle Spargel- und Erdbeerhof liegt zentral in Vollbüttel und damit in unmittelbarer Nähe der Niedersächsischen Spargelstraße. Hier wächst und gedeiht das königliches Gemüse auf feinsten Heidesandböden heran.

Verkauf: Hauptstr. 42, 38551 Vollbüttel, weitere Stände gibt es an der B4 in Rötgesbüttel, Isenbüttel und Ausbüttel, Rühen und sogar Schöppenstedt (Kreis Wolfenbüttel)

Preise: Klasse I ungeschält 13 Euro je Kilo , Klasse II ungeschält 11 Euro je Kilo, Suppen-Spargel 6 Euro je Kilo

Besonderheiten: Der Spargelhof ist auch ein Erdbeerhof (ab Ende April)

Öffnungszeiten: In der Spargelsaison ist der Hofladen geöffnet von Montag bis Sonntag 8 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 12 Uhr.

Kontakt: (05373) 65 91

Internet: www.spargelhof-kaufmann.de

Spargelhof Brenneckenbrück an der B188

Der Spargelhof Brennenckenbrück ist einer der wenigen Höfe, der auch Bio-Spargel anbietet. Der Hof ist so schön von umgeben von Wald, Feld und Weiden dass sich auf dem Gutshof im Landschaftsschutzgebiet zwischen Gifhorn und Meinersen sogar Urlaub machen lässt. Dazu gibt es 25 Mietwohnungen.

Verkauf: Auf dem Hof direkt an der Zufahrt Gut Brenneckenbrück an der B188, etwa 5 Kilometer westlich von Gifhorn, sowie in Meinersen auf dem Rossmann-Parkplatz (neu), Weyhausen (Feldweg an der B188), Jembke Hof Loock, Hauptstr. 43, Groß Oesingen vor dem Gasthaus „Zur Linde“, in Isenbüttel auf „Der Hof“, Zum Hof 1 , in Webos Gemüsekurve in Gamsen, Hof Bernard in Päse, Aller Markt Gifhorn und Mühlenmuseum Gifhorn.

Preise: Klasse I ungeschält 12 Euro je Kilo, Klasse II ungeschält 11 Euro je Kilo, Suppen-Spargel 6,50 Euro je Kilo

Besonderheiten: Zertifizierter Bio-Spargel Pacha Mama. Es gibt auch Krumm-, lila und grünen Spargel, Letzterer zugekauft, aber auch die Sorte „Extra“ in Restaurantqualität (13 Euro). Am Hofstand ist eine Schälmaschine vorhanden.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag 8 bis 17 Uhr

Kontakt: (05371) 891-0 und mail@gut-brenneckenbrueck.de

Internet: www.gut-brenneckenbrueck.de

Hof Armbrecht in Leiferde

Wie viele andere Höfe auch hat sich der Hof Ambrecht in Leiferde spezialisiert, und zwar auf Spargel, Kartoffeln und Zwiebeln. Die Direktvermarktung ist das Kerngeschäft des landwirtschaftlichen Betriebs. Der Hof Armbrecht ist auf sechs Wochenmärkten in Braunschweig präsent und mit seinem Hofladen samstags in Leiferde. Dort gibt es Frisches aus der Region, Gemüse, Obst, Eier und natürlich Kartoffeln.

Verkauf: Dorfstraße 1, 38542 Leiferde

Preise: Bisher veröffentlicht der Hof keine Angaben zu den Preisen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr, samstags 7 bis 15 Uhr, Sonn- und Feiertags 9 bis 12 Uhr

Kontakt: (0171) 14 17 86 7 oder info@hof-armbrecht.de

Internet: auf www.hof-armbrecht.de und auf Instagram

