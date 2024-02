Wahrenholz. Die Scheiben der Scheune wurden mit einem Ast zerstört. Und: Ein Fahrer flüchtet nach einem Unfall in Meinersen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben am Montag zwischen 13 und 14 Uhr mehrere Fensterscheiben einer Lagerscheune an der Straße Im Nordfeld in Wahrenholz eingeschlagen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei nutzten die Täter dazu einen Ast. Die Beamten suchen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Wesendorf unter der Nummer (05376) 976560 entgegen.

Täter flüchtet nach Unfall auf Supermarktparkplatz in Meinersen

Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitagmorgen gegen 10.15 Uhr auf dem Supermarktparkplatz an der Gifhorner Straße in Meinersen gegen ein parkendes Auto gefahren und anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei stellte eine 46-jährige, 15 Minuten nachdem sie ihr Fahrzeug geparkt hatte, Dellen und Lackkratzer an der hinteren Fahrerseite fest.

Die Polizei Meinersen sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Nummer (05372) 97330 entgegengenommen.

red