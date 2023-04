Leiferde. Grausamer Fund vor den Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde: Am Karfreitag lag der Kopf eines toten Wolfes vor der Tür. Die Polizei ermittelt.

Am Karfreitagmorgen haben Nabu-Mitarbeiter den Kopf eines toten Wolfes vor dem Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde gefunden.

Nabu-Artenschutzzentrum Grausamer Fund: Kopf eines toten Wolfes in Leiferde gefunden

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Karfreitag vor dem Artenschutzzentrum des Naturschutzbundes in Leiferde den Kopf eines toten Wolfes vor die Tür gelegt. Das bestätigte am Samstagmorgen Bärbel Rogoschik, Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrums.

Die Nabu-Mitarbeiter informierten umgehend die Polizei. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei Gifhorn, seien die Beamten kurz nach 7 Uhr informiert worden. Auch der zuständige Wolfsberater aus der Region wurde hinzugezogen und bestätigte, dass es sich um den abgetrennten Kopf eines Wolfes handelt.

in eventueller Zusammenhang mit dem Fund eines Wolfes ohne Kopf vom 23. März werde derzeit im Zuge des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Jagdwilderei überprüft.

Text wird aktualisiert!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de