Ist toter Wolf bei Gifhorn Opfer von Jagdwilderei?

Die Polizei in Gifhorn ermittelt zur Todesursache eines toten Wolfes, teilte Pressesprecher Christoph Nowak Freitagmittag mit. Das leblose Tier hatte ein Mann hat auf einem Pendlerparkplatz an der Wolfsburger Straße, gegenüber der Einmündung zum Calberlaher Damm, am späten Donnerstagabend gefunden.

Toter Wolf auf Parkplatz bei Gifhorn

Der Passant habe die Polizei gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurden sie stutzig: Der Kadaver weise unter anderem erhebliche Verletzungen im Bereich des Kopfes auf, so Nowak. Die Polizei habe für die weiteren Ermittlungen, einen Wolfsberater hinzugezogen – in diesem Fall kam Karl-Gustav Laser aus Winkel zum Einsatz, der ehrenamtlich für Gifhorn und Braunschweig zuständig ist.

Zwar könne laut Nowak nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass das Tier durch einen Unfall gestorben ist, aber nach den ersten Ermittlungen am Fundort sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, das der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn führt. In diesem Fall komme der Paragraph 292 des Strafgesetzbuchs zum Tragen – kurz: Hier liegt der Verdacht der Jagdwilderei vor. Zur genauen Art der Verletzungen wollte Nowak auch auf Nachfrage aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben machen.

Kadaver wird in Berlin genau untersucht

Auch Wolfsberater Laser hielt sich aus demselben Grund an die Verschwiegenheitspflicht. Über die weiteren Schritte gab er aber Auskunft: „Der Wolf wird zunächst untersucht. Dazu bringt ihn das Wolfsbüro in das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin.“ Das Gutachten werde der Erfahrung nach einige Tage in Anspruch nehmen. Am Kadaver würden nicht nur die Verletzungen untersucht, sondern auch Daten des bisherigen Gesundheitszustands des Tieres erhoben. DNA-Proben hat Laser selbst bereits entnommen – mit diesen könne das Wolfsbüro ermitteln, um welches Tier aus welchem Rudel es sich genau handelte.

Es ist schon der dritte tote Wolf im Kreis Gifhorn

Die Polizei sucht nun Zeugen, die rund um den beschriebenen Fundort Beabachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegengenommen.

Anfang 2020 war im Landkreis Gifhorn zuletzt ein toter Wolf gefunden wurden: nahe der Bundesstraße 4 im Waldgebiet Ringelah. Das Tier war wohl Opfer eines Wildunfalls geworden. Im Juli 2019 hatte der Fall einer illegal erschossenen und strangulierten Jungwölfin für Aufsehen gesorgt, die ein Jäger angeschwemmt am Ufer des Elbeseitenkanals zwischen Wittingen und Wunderbüttel gefunden hatte.

red

