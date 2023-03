Am Montagmittag wurde in Höhe des Sternhauses ein Wolf totgefahren (Symbolfoto).

Polizei Wolfenbüttel Wolf in Höhe Sternhaus in Wolfenbüttel totgefahren

Am Montagmittag ist es auf dem Zubringer der Autobahn 36 von Wolfenbüttel Richtung Braunschweig zu einem Unfall gekommen. Dabei ist ein junger Wolf tödlich verunglückt. In Höhe des Sternhauses ist der Wolf in die hintere Achse eines BMWs gelaufen, wie Wolfsberater Peter Probst auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.

„Die junge Fähe, die noch nicht ausgewachsen war, war sofort tot“, bestätigt Probst, der von der Polizei zum Unfallort gerufen wurde. Bereits seit 2018 sind Wölfe im Landkreis Wolfenbüttel nachgewiesen,so Probst. Die Wolfsberater konnten bisher jedoch noch kein Rudel oder einen einzelnen Wolf final bestätigen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

