Einbruch in Braunschweig – Nachbarin bemerkt drei Unbekannte

In der Hans-Sommer-Straße in Braunschweig ist eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, drangen Unbekannte am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein. Sie brachen die Tür auf, durchwühlten die Einrichtung und stahlen Bankkarten und Ausweisdokumente.

Um 16.30 Uhr begegneten einer Nachbarin im Treppenhaus drei jungen Menschen, die sie bisher noch nicht im Haus wahrgenommen hatte. Es handelte sich um einen Mann und zwei Frauen. Sie waren demnach zwischen 20 und 24 Jahre alt, hatten einen dunklen Teint und trugen helle Sportbekleidung und Basecaps. „Insgesamt wirkten sie sehr stylisch und gepflegt“, berichtet die Polizei.

Erst danach stellte die Nachbarin die aufgebrochene Wohnungstür fest und erkannte, dass es einen Einbruch gegeben hatte. Die drei unbekannten Personen hatten das Haus in diesem Moment schon verlassen.

Braunschweigs Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Frau alarmierte die Polizei, die in und an der Wohnung Spuren sicherte und diese nun auswertet. Ein Strafverfahren wegen Tageswohnungseinbruchs wurde eingeleitet. Personen, die Hinweise auf die drei beschriebenen Tatverdächtigen geben können oder das Trio erneut beobachten, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516 zu melden.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de