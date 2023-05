Rahmenprogramm für den Braunschweiger Friedenslauf steht

Braunschweig. Die Benefizveranstaltung im Bürgerpark findet am 4. Juni statt. Bundestagsabgeordnete werden über den Krieg in der Ukraine diskutieren.

Auch in diesem Jahr wird es einen Braunschweiger Friedenslauf im Bürgerpark geben – ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Start und Ziel befinden sich in der Nähe der Volkswagenhalle.

Das Bühnenprogramm für den 2. Braunschweiger Friedenslauf im Bürgerpark steht. Neben den drei Läufen sind am Sonntag, 4. Juni, auch Live-Musik und Podiumsgespräche geplant. Bereits am Morgen wird der ukrainische Kinderchor Color Music Children’s Choir auftreten; am Mittag ist der Braunschweiger Sänger Timo Pankau dran. Am Vormittag wird es auch ein Podiumsgespräch mit den Braunschweiger Bundestagsabgeordneten Christos Pantazis (SPD), Karo Otte (Grüne), Aniko Glogowski-Merten (FDP) und Carsten Müller (CDU) geben. Paulina Höhfeld, Sprecherin des Stadtsportbunds Braunschweig: „Wir sind sehr stolz darauf, diese großartige Veranstaltung in diesem Jahr wiederholen zu können. Im vergangenen Jahr hatten wir als Gemeinschaft ein großartiges Zeichen für den Frieden und ein friedliches Miteinander setzten können – die weltpolitische Lage hat sich nicht viel verändert. Wir machen weiter.“

Durch die Veranstaltung führen Moderator Stefan Lindstedt und DJ Dirk Wöhler. Darüber hinaus wird es diverse Redebeiträge von Braunschweiger Funktionsträgerinnen und -trägern geben. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum hat erneut die Schirmherrschaft übernommen. Er sagt: „Braunschweig ist eine Stadt, die von ihrem Miteinander und von ihrem ehrenamtlichen Engagement lebt. Das zeigt unsere Stadtgesellschaft immer wieder sehr eindrucksvoll– so auch durch den Friedenslauf.“

Der erste Lauf startet um 10 Uhr, der letzte um 12 Uhr

Die drei Läufe starten um 10, 11 und 12 Uhr. Die ersten beiden gehen über eine Strecke von zirka 4 Kilometern, der letzte über rund 8 Kilometer. Das Startzeichen zu den ersten beiden Läufen wird Schirmherr Kornblum geben; der dritte Lauf wird von TU-Präsidentin Angela Ittel freigegeben. Sie sagt: „Der Braunschweiger Friedenslauf zeigt, wie stark das Engagement in der Braunschweiger Stadtgesellschaft ist. In einer Zeit, in der nach wie vor ein grausamer Angriffskrieg in Europa geführt wird, ist es wichtig, dass wir nicht müde werden, uns für Frieden und ein friedliches Miteinander einzusetzen.“

Stadtsportbund hofft auf mehr als 1000 Läufer

Für die Teilnahme zum Braunschweiger Friedenslauf gibt es keine Einschränkungen. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage www.friedenslauf bs.de. Gerne können sich Läuferinnen und Läufern in diesem Jahr auch als Team anmelden. Die Team-Anmeldung erfolgt per Mail an friedenslauf@ssb-bs.de. Das Startgeld beträgt 10 Euro für Erwachsene und Jugendliche (ab 15 Jahre) und 5 Euro für Kinder (bis 14 Jahre). Die Einnahmen des Friedenslaufs fließen je zur Hälfte an die DRK-KaufBar und den Verein „frauen BUNT“. Zielsetzung des Stadtsportbundes ist es, weit mehr als 1000 Läufer auf die Beine zu bekommen und damit die Spendensumme des vergangenen Jahres zu erhöhen. Weitere Informationen sind über die Homepage www.friedenslauf-bs.de zu finden. Potenzielle Sponsoren können sich melden über die Email-Adresse friedenslauf@ssb-bs.de. Gesucht werden auch noch Helferinnen und Helfer für den Auf- und Abbau sowie Streckenposten.

Zuversichtspreis unserer Zeitung für den Initiator

Der 1. Braunschweiger Friedenslauf war im Mai 2022 als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine von Uwe Scholz vom SC Rot-Weiß Volkmarode initiiert worden. Er erhielt dafür den Zuversichtspreis unserer Zeitung. Die Spendensumme von rund 7.000 Euro ging je zur Hälfte an die den Verein Refugium Flüchtlingshilfe und das Psychosoziale Zentrum Braunschweig vom Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen.

