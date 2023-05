In Bildern: Vatertag 2023 in Braunschweig

Nach dem Fußball-Kreispokalspiel ging es für diesen Veltenhöfer Freundeskreis am frühen Nachmittag mit Ziel Prinzenpark und Zwischenstopp am Ölper See in Braunschweigs Norden auf Tour. Im Schlepptau: eine wattstarke Musikanlage und rollende Kühltheke.

Foto: Stefan Lohmann / regios24