Braunschweig. Wegen Meisterprüfungen für Bäderbetriebs-Fachangestellte und wegen der Special Olympics sind die Bäder in den nächsten Tagen teilweise geschlossen.

Foto: Bernward Comes

Öffnungszeiten Wasserwelt und Heidberg-Bad in Braunschweig öffnen anders

Wegen Veranstaltungen und Feiertagen gelten in einigen Bädern der Stadtbad GmbH demnächst Sonderöffnungszeiten, einige müssen für die Öffentlichkeit teilweise geschlossen bleiben.

Sportbad Heidberg: Hier finden landesweit die einzigen Meisterprüfungen für den Ausbildungsberuf der Fachangestellten für Bäderbetriebe statt. Daher bleibt die 50-Meter-Halle am Dienstag, 9. Mai, von 8 Uhr bis 12 Uhr geschlossen. Die 25-Meter-Halle samt Variobecken ist wie gewohnt geöffnet.

Am Mittwoch, 10. Mai, bleibt die 25-Meter-Halle samt Variobecken von 8 Uhr bis 13 Uhr geschlossen, die 50-Meter-Halle steht uneingeschränkt zur Verfügung. Der Sauna- und Massagebereich ist nicht betroffen.

Wasserwelt: Das Freizeitbad beherbergt die Schwimmdisziplinen der Landesspiele der Special Olympics. Die öffentlichen Schwimm- und Aquakurse finden an allen Tagen statt, auch die Saunawelt ist regulär geöffnet. Für die Bade- und Sportwelt gelten folgende Sonderöffnungszeiten:

Dienstag, 9. Mai: Badewelt von 12 bis 17 Uhr geschlossen, Sportwelt ab 12 Uhr geschlossen.

Mittwoch, 10. Mai: Badewelt bis 17 Uhr geschlossen, Sportwelt ganztägig geschlossen.

Donnerstag, 11. Mai: Badewelt bis 15 Uhr geschlossen, Sportwelt ganztägig geschlossen.

So sind die Öffnungszeiten an Himmelfahrt und zu Pfingsten – und dazwischen

An Himmelfahrt, 18. Mai, öffnet das Sportbad Heidberg von 8 Uhr bis 14 Uhr, Sauna- und Massagebereich bleiben an diesem Tag zu. Das Freizeitbad Wasserwelt öffnet von 10 Uhr bis 20 Uhr.

Am Samstag, 20. Mai, bleibt das Freizeitbad Wasserwelt aufgrund einer Veranstaltung ganztägig geschlossen und öffnet am Sonntag, 21. Mai, erst um 10 Uhr. Am Pfingstsonntag und -montag, 28. und 29. Mai, ist nur die Wasserwelt von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de