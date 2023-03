Gewalt gegen Polizei – Höchststand in der Region Braunschweig

Das Archivfoto zeigt den Angriff auf einen Polizisten in Lübeck. In unserer Region ist die Zahl der Übergriffe, bei denen Einsatzkräfte der Polizei sowie Rettungsdienste und Feuerwehr Opfer von Gewalt wurden, deutlich gestiegen.

Mit dem zunehmenden Wegfall der pandemiebedingten Einschränkungen für die Bevölkerung haben im abgelaufenen Jahr 2022 die begangenen Straftaten in der Region wieder Vor-Corona-Niveau erreicht, teilweise liegen sie auch deutlich darüber. Das belegen die Zahlen, die die Polizeidirektion (PD) Braunschweig nun veröffentlicht hat.

So registrierten Ermittlungsbehörden zwischen Harz und Heide insgesamt 69.522 Straftaten, die zu etwas mehr als 62 Prozent aufgeklärt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Fälle um mehr als 8000, zum Vorkrisen-Jahr 2019 um etwa 1500. „Das Risiko Opfer oder Geschädigte(r) einer Straftat zu werden ist mit 6.120 Straftaten pro 100.000 Einwohner in 2022 leicht gestiegen“, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Trotz des Anstiegs lebe man in der Region Braunschweig weiterhin sicher, hieß es. Im Land Niedersachsen liegt das Risiko bei 6.528 Taten pro 100.000 Einwohner.

Polizeipräsident: Trotz Anstiegs ist Region „sicher“

Die Polizeidirektion ist in der Region Braunschweig den Polizeiinspektionen in Braunschweig, Goslar, Gifhorn, Wolfsburg-Helmstedt und Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel übergeordnet. Auch die Inspektionen veröffentlichen am Donnerstag Zahlen zur Kriminalitätsentwicklung.

Braunschweigs Polizeipräsident Michael Pientka nannte den leichten Anstieg der Kriminalität erwartbar, ähnlich hatte sich Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) bei der Vorstellung der landesweiten Kriminalitätsstatistik am Montag geäußert. Auch Pientka bezeichnete die Region Braunschweig als „sicher“. Und weiter sagte er: „Bei über 62 Prozent aller Straftaten konnten Tatverdächtige ermittelt werden. Auch dies ist ein Beleg für gute Polizeiarbeit in unserer Region.“

„Alarmierende Situation“

Gravierend stieg jedoch die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten an. Mehr als 1500 Mal wurden diese Opfer einer Straftat im Dienst. Auch die Zahl der Vorfälle stieg um um mehr als 160 seit dem Jahr 2019. Eine aggressivere Stimmung in der Gesellschaft spürten auch andere öffentliche Mandatsträger. So nahm auch die Zahl der Attacken gegen Rettungs- und Feuerwehrkräfte zu. Dabei ist die Silvesternacht 2022/2023, bei der es bundesweit – insbesondere aber in Berlin – zu Übergriffen auf Einsatzkräfte und Rettungsdienste gekommen war, in den Daten noch nicht erfasst. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion seien diese Fälle noch nicht „endabschließend“ der hiesigen Staatsanwaltschaft übergeben worden. „Erst dann werden sie auch in der Statistik gezählt.“

Polizeipräsident Pientka hierzu: „Es ist alarmierend, dass die Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte kontinuierlich steigt. Es sind vorwiegend Alltagssituationen, wie Hilfeleistungen, Abklären von Sachverhalten oder auch Identitätsfeststellung, die eskalieren.“

Bessere Zahlen bei „Cyber“-Kriminalität

Besorgniserregend ist zudem die wachsende Anzahl an durchgeführten Geldautomatensprengungen. Diese nahm im Vergleich zu den Vorjahren nie dagewesene Formen an. Mit 21 Fällen in unserer Region registrierten die Ermittler fast eine Verdreifachung der Fälle im Vergleich zum Vorjahr, nur bei 2 Taten blieb es beim Tatversuch, erklärte der Polizeisprecher gegenüber unserer Zeitung.

Bei Fällen von „Cyber“-Crime seien die Fallzahlen dagegen rückläufig, hob Polizeipräsident Pientka hervor. Das Niveau aus den Jahren vor der Pandemie haben sie aber noch nicht wieder erreicht.

