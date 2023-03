Zu viele Straftaten: Alkoholverbot am Braunschweiger Bohlweg

Sie wissen sich nicht mehr anders zu helfen: Stadt und Polizei wollen den öffentlichen Alkoholkonsum rund um die Kioske im Bereich der Rathauskolonaden am Bohlweg verbieten. Die Maßnahme gilt ab 3. April. Das Verbot gilt werktags von 16 bis 24 Uhr, an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen auch von 0 bis 6 Uhr. Betroffen ist auch der Bereich an den Straßenbahnhaltestellen „Rathaus“ samt der östlichen Straßenseite (Bohlweg 61 – 70).

„Seit 2016 hat die Stadt Braunschweig mehrere Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Zahl der Straftaten und anderen Störungen der öffentlichen Sicherheit in diesem Bereich zu reduzieren“, erklärt Braunschweigs Ordnungsdezernent Tobias Pollmann. „Das Lagerverbot oder der Einsatz von Streetworkern konnten aber keine dauerhafte Verbesserung der Situation im Blick auf jene Gruppen erreichen, die sich dort zum gemeinsamen Alkoholkonsum treffen. Um den mit der Freilufttrinkerszene verbundenen negativen Begleiterscheinungen wirksam und angemessen zu begegnen, ist deshalb ein Alkoholverbot erforderlich, beschränkt auf die Zeiten, in denen sich bisher die meisten Vorfälle ereignen.“

2022 registrierte die Polizei nach eigenen Angaben 210 entsprechende Einsätze und protokollierte 137 Straftaten sowie 13 Ordnungswidrigkeiten. Dazu gehörten 57 Delikte im Bereich der versuchten oder vollendeten Körperverletzung, Raub und Diebstähle in 17 Fällen, Beleidigungen in 18 Fällen sowie in vier Fällen Widerstand gegen bzw. Angriffe auf Vollstreckungsbeamte. Parallel stellt die Braunschweiger Verkehrs-GmbH eine erhebliche Zunahme der Störungen durch angetrunkene Menschen an den Straßenbahnhaltestellen fest.

Der Artikel wird aktualisiert

Weitere aktuelle Themen aus Braunschweig:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de