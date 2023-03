BSVG-Streik: Busse und Bahnen fahren Dienstag und Mittwoch nicht

Im Depot bleiben in Braunschweig Straßenbahnen am Dienstag und Mittwoch (Archiv).

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) wird erneut bestreikt. Nach Angaben des Unternehmens bleiben sowohl am Dienstag, 21. März, als auch am Mittwoch, 22. März, von Betriebsbeginn bis Betriebsende die Busse und Bahnen im Depot. Die Gewerkschaft Verdi ruft dazu auf, teilt die BSVG mit. An beiden Tagen werde es keinen Linienverkehr der BSVG geben (alle Stadtbahnlinien sowie alle Buslinien mit einer 400er-Nummer). Dies gelte auch für die Anruf-Linien-Taxis (ALT).

Der Service-Point am Hauptbahnhof und das Service-Center am Bohlweg bleiben ebenfalls geschlossen. Die Service-Hotline ist eingeschränkt von 6 bis 14 Uhr erreichbar. Der sogenannte freigestellte Schülerverkehr, also die Schulbusse, die direkt zu den Grundschulen fahren, wird trotz des Streiks an beiden Tagen erbracht und fährt zu den üblichen Zeiten. Die BSVG bittet alle Fahrgäste, sich auf die Streiktage einzustellen, und bedauert alle Unannehmlichkeiten, die durch den Streik entstehen.

Unter anderem streiken auch die Beschäftigten der Stadt Braunschweig, dem Stadtbad, BS Energy, dem Jobcenter, ALBA, der Bellis/Arbeitsagentur und der Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen des Bundes am Standort Braunschweig.

Am 21. März um 10.15 Uhr findet die Kundgebung der Streikenden vor der Stadthalle in Braunschweig statt.

red

