Soziales Braunschweig Für Menschen in Not: Telefonseelsorge sucht neue Ehrenamtliche

Die Telefonseelsorge sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Am 1. September 2023 beginnt ein neuer Ausbildungskursus. „Interessenten sollten zuhören können, psychisch belastbar und verschwiegen sein“, sagt Christian Kohn, Pfarrer und Leiter des Telefonseelsorge in Braunschweig. Auch sollten sie „mit beiden Beinen im Leben stehen“. Die Ausbildung dauert 16 Monate. Die Vorgespräche mit den Bewerbern sollen nach Ostern beginnen.

Aufgrund der Coronapandemie konnte 2020 kein Ausbildungskursus stattfinden. Die Zahl der Ehrenamtlichen sei damit von 90 auf 80 gesunken. Dabei sei die Nachfrage von Telefonseelsorge sei in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen. „Das bedeutet allerdings keine höhere Zahl an Gesprächen, sondern nur, dass sich die Anzahl der Anrufversuche erhöht hat, bevor man die Telefonseelsorge erreicht“, so Kohn. Was sich mitunter als Problem in sehr akuten Krisen erweise.

Kohn fordert: Weitere Angebote müssen her!

„Hier sind wir auch als Gesellschaft gefordert, Abhilfe zu schaffen und weitere Angebote zu bieten. Diese Aufgabe beziehungsweise Verantwortung allein bei der Telefonseelsorge zu belassen, übersteigt unsere personellen wie technischen Möglichkeiten bei weitem, gerade wenn auch andere Einrichtungen und Institutionen immer wieder auf unsere Arbeit hinweisen.“

Kohn verweist auf das Schreiben einer anteilnehmende Braunschweigerin: „Sehr geehrte Damen und Herren an den Telefonen der Telefon-Seelsorge. Ich habe heute den Artikel ,Ukrainekrieg: Was hilft gegen die Angst?“ gelesen. Am Ende des Artikels wurde unter anderem die Telefon-Seelsorge als Ansprechpartner aufgeführt. Als ich das sah, musste ich daran denken, dass bei Ihnen in diesen schwierigen Zeiten die Telefone nicht stillstehen und sich besonders viele Hilfsbedürftige bei Ihnen melden. Deshalb wollte ich Ihnen einfach mal Danke sagen, für Ihre tolle und wichtige Arbeit, die sicherlich bei vielen Menschen sehr viel Gutes bewirkt.“

Hier können sie sich bewerben:

Interessenten für den neuen Ausbildungskurs wenden sich bitte an die Telefonseelsorge Braunschweig. Telefon: 0531/273 66 0 (montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr). Per Mail ist sie über telefonseelsorge.bs@lk-bs.de zu erreichen.

Weitere aktuelle Themen aus Braunschweig:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de