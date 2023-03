Keine Klassenfahrt, sondern ein Wochenende fürs Teambuilding: In „Der Pfau“ spielen unter anderem Jürgen Vogel (rechts) und Svenja Jung (links).

BZ-Filmpremiere Kino in Braunschweig: Wenn das Teambuilding zum Albtraum wird

Großes Kompliment von der Autorin: Isabel Bogdan ist voll des Lobes für die Verfilmung ihres Romans „Der Pfau“, der 2016 als Gesellschaftssatire zum Bestseller wurde. Sie meint: „Jetzt ist es passiert: Ich bin in alle verliebt. In den ganzen Film. Und ein bisschen überrascht bin ich auch: darüber, wie gut diese Art von Humor auch im Film funktioniert. Dass er gar keine Schenkelklopfer und keinen Slapstick braucht, sondern auf die leise Weise viel lustiger ist, weil Humor nämlich nicht aus Witze machen besteht.“

Regisseur Lutz Heineking Jr. wird seine Sicht auf den Stoff höchstpersönlich in Braunschweig vorstellen. Im Rahmen unserer BZ-Filmpremieren kommt er heute zur 20-Uhr-Vorstellung ins Astor Filmtheater, um im Anschluss an den Film über die Dreharbeiten zu berichten und sich den Fragen der Zuschauer zu stellen.

Chaotisches Arbeitstreffen in Schottland

Doch worum geht es überhaupt in „Der Pfau“? Der Inhalt in Kürze: Bereits beim Eintreffen von Investmentbankerin Linda Bachmann (Lavinia Wilson) und ihrem Team (Tom Schilling, Serkan Kaya, David Kross, Jürgen Vogel) auf dem Landsitz von Lord und Lady McIntosh stehen die Zeichen für ein entspanntes Wochenende in Schottland nicht gut: Die Jahresbilanz ist mies, die Kollegen beobachten und belauern sich und ihre Chefin argwöhnisch, und es geht das Gerücht um, dass bald ein Compliance-Mitarbeiter das Team neu strukturieren soll. Sind Kündigungen zu befürchten?

Zu allem Überfluss ist das Anwesen wenig behaglich, darüber können auch die Kochkünste von Helen (Annette Frier) nicht hinwegtäuschen, und die Methoden von Seminarleiterin Rebecca (Svenja Jung) scheinen auch fragwürdig. Als dann erst der Lieblingspfau des Lords und dann die Lieblingsgans der Lady verschwinden, sind weiterer Streit und Chaos programmiert. Schließlich beginnt es in der schottischen Abgeschiedenheit auch noch heftig zu schneien...

